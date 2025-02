Jade Mintjens was present in De Leest in Izegem, maar ze keert nog vaak terug naar Brugge, Harelbeke, Ieper, Oostende én ook weer naar Izegem…

Jade Mintjens stond op het podium van De Leest in Izegem. ‘Bedankt om te komen’ luidt de titel van haar zaalshow. Toen we vertrokken, dachten we: “Bedankt om te komen? Jij bedankt voor je prachtige show, Jade!”

In een sober decor van enkel wat gedrapeerde witte doeken bracht ze het ene na andere grappige verhaal. Nu weer een anekdote, dat weer een fantasie, allemaal door mekaar verweven en doorspekt met een heerlijke humor die Jade zo typeert. Het kost haar precies geen moeite, ze is wie ze is en het gaat haar zo goed af. Het boeit ook van begin tot einde en het is schrikken als Jade opeens aankondigt dat we aan het eind van de show gekomen zijn en we vaststellen dat we haast anderhalf uur verder zijn. De manier waarop ze haar verhaal en ervaringen brengt, leidt er toe dat iedereen zich er zo in herkent en iedereen krijgt daardoor al snel een flashback naar zijn eigen situatie waardoor alles ineens nog grappiger lijkt. Interactie met het publiek is er ook gedurende de ganse voorstelling, want dagdagelijkse situaties waarover Jade met een kwinkslag vertelt zijn niemand vreemd. Van de autorijschool tot de turnlessen, de kermis tot…jawel Jimmy Frey! 1 ding staat vast : Na de voorstelling luister je nooit nog op dezelfde manier naar Jimmy Frey als voorheen. Wat ook leuk is aan de show is dat Jade start met een ‘kennismakingslied’ met het publiek. Een zeg maar ‘vraagstelling’ in de vorm van een lied die zij zelf begeleidt op haar gitaar. Zo is het ijs meteen gebroken en het was lachen geblazen van in het begin want dat het niet om gewone, klassieke kennismakingsvragen gaat is natuurlijk vanzelfsprekend in een komedieshow. Een uniek maar zeer gesmaakte opener evenwel. Absoluut een aanrader ! Mocht je de show van Jade Mintjens nog willen gaan zien in onze provincie dan kan dat op woensdag 5 maart in het Concertgebouw in Brugge, op zaterdag 5 april in CC Het Spoor te Harelbeke, op donderdag 15 mei opnieuw in De Leest te Izegem, op vrijdag 13 juni in CC Het Perron in Ieper en op vrijdag 20 juni in COREtec Dôme in Oostende.” (PADI & Christine/Nico)

Info en tickets: www.comedyshows.be