Jade Mintjens staat op vrijdag 20 juni in de COREtec Dôme in Oostende, waar ze tijdens corona ook twee jaar lang woonde: “Door de pandemie zagen we maar heel weinig van deze badstad”

Jade Mintjens verlaat op vrijdag 20 juni haar woonplaats Westmalle om op tijd present te zijn in de COREtec Domê in Oostende, waar ze vanaf 20 uur haar zaalshow ‘Bedankt Om Te Komen’ brengt en dit voor maximum 4.000 mensen. Voor Jade wordt dat de grootste show uit haar carrière. “Ik ben bijzonder benieuwd wat het gaat geven om een arenashow te spelen”, zegt Jade, die wel een band heeft met Oostende. Tijdens corona woonde ze er immers twee jaar. Ook familieleden wonen aan de kust.

Comedyshows.be brengt die dagen na elkaar drie comedians naar de COREtec Dôme in Oostende. Op donderdag 19 juni is dat Arnout Van den Bossche, op vrijdag 20 juni Jade Mintjens en op zaterdag 20 juni Hans Cools. Per avond zijn er 4.000 tickets beschikbaar of maar liefst 12.000 personen op drie dagen tijd. Voor Jade Mintjens is Oostende geen onbekende badstad. “Tijdens corona woonde ik twee jaar in Oostende, samen met mijn vriend en dit voor zijn werk. Ik heb ook familie wonen in Oostduinkerke en Nieuwpoort. Voordien kwamen we dus wel eens naar de kust. Ik kende Oostende al van ‘Theater Aan Zee’ en dat was telkens superfijn. Het spijtige was dat wij hier net woonden tijdens de coronaperiode. Qua horeca was alles dicht. We wandelden wel vaak door het park of langs de zee, maar door de pandemie zagen we dan helaas maar heel weinig van Oostende. Na corona kwamen we natuurlijk nog eens terug om dan op een andere manier Oostende te ontdekken. Oostende geeft je ook altijd een beetje een vakantiegevoel. En het is ook nu niet superver vanuit Westmalle.”

Hoe fijn is het voor je om wellicht 4.000 mensen te mogen verwelkomen in Oostende?

Jade: “Ik ben benieuwd. Ik hoop dat er 4.000 mensen willen afkomen. Ik besef het nog allemaal niet. Dat zal pas de dag zelf zijn, wanneer ik hier soundcheck en ik zie die 4.000 lege stoeltjes voor mij. Dan zal pas het besef komen dat het zover is en dat ik mijn eerste arenashow doe. Ik zag nu net wel de arena, maar dan wel als basketbalarena. Ik heb nog niet voor 100% het besef wat er mij te wachten staat.”

Vraagt dit optreden een andere aanpak in vergelijking met een optreden in een intieme zaal?

Jade: “Ik zal daarover wel eens moeten nadenken. Ik zal aanpassingen moeten doorvoeren op dat vlak, zoals rond mijn mimiek. Het blijft belangrijk dat iedereen evenveel van de show kan genieten. Misschien komen er tv-schermen? Ik weet dat nog niet, maar die show moeten we toch op een bepaalde manier wat extra groot maken.”

Zal dat extra stress geven?

Jade: “Nu ben ik er nog gerust in, maar de dag zelf? Je zou nadien nog eens moeten terugkomen om deze vraag opnieuw te stellen.”

Ok, we spreken dan af na de show voor nog een babbel. Hoeveel shows deed je al?

Jade: “Deze week zit ik met ‘Bedankt Om Te Komen’ aan mijn 100ste show, zonder de try-outs erbij gerekend. De première vond plaats op 1 februari 2024.”

Wat was de mooiste van die 100 shows?

Jade: “Och, dat is een moeilijke hoor. Iedere zaal is anders. Ik word dat niet beu, want ieder publiek is ook anders. Ik mocht ook al optreden in grote zalen, zoals Capitole Gent, Stadsschouwburg Antwerpen, Trixxo Hasselt. Dat zijn hele grote zalen. De mensen zijn dan met veel en die lach klinkt dan ook veel luider dan in een kleine zaal. Onlangs stond ik op het podium van een zaaltje van 300 mensen in Hamont-Achel. Dan was dat ook leuk omdat ik een nauw contact had met mijn publiek. Ik zag iedereen zitten. Dat is zo verschillend. Het is dus zo moeilijk om te kiezen wat het leukste is tussen al die zalen. Je hebt wel eens dat één show er tussen uit springt en dat ik nog méér enthousiaster het podium verlaat. Maar van elk van die 100 shows heb ik echt wel genoten dat ik die mocht spelen.”

Was je na één van die shows toch eens ontgoocheld en voelde je dat je het publiek niet echt kon inpalmen?

Jade: “Niet echt, omdat ik van het principe ben dat wanneer het eens in de show niet goed gaat ik het dan verbloem en zeg ‘oei, jullie zijn precies niet goed wakker’. Tegen het einde wordt het dan toch nog een toffe show. Ieder publiek is ook anders. Op zondagavond vinden de mensen het spijtig dat ze terug moeten gaan werken, op vrijdagavond zijn ze blij dat het weekend is, op zaterdagavond is iedereen uitgelaten. Maar als het eens niet goed gaat, daarna komt er een andere grap. Ik trek mij dat niet zo aan. Maar één iets kan ik wel kwijt: ik trok mij nog nooit mistroostend terug in de backstage. Dat gebeuren nog nooit.”

Wanneer sluit je deze tournee ‘Bedankt Om Te Komen’ definitief af?

Jade: “Och, dat is nog niet voor direct. In het najaar 2025/begin 2026 spelen we nog een aantal shows in Nederland. Als ik denk dat het genoeg is geweest, dan stop ik ermee en begin ik met de voorbereidingen voor een andere show.” (PADI)

Vrijdag 20 juni vanaf 20 uur in COREtec Dôme in Oostende. Tickets:www.comedyshows.be