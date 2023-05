Jacques Vermeire en Luc Verschueren maken voor het eerst in 30 jaar een nieuwe zaalshow

Liefst dertig jaar na hun iconische Zaalshows – de rode en de gele, met 1.150 voorstellingen voor 550.000 bezoekers, van 1989 tot 1995 – is het legendarische duo Vermeire-Verschueren, fris als groentjes, eindelijk klaar voor een ‘Zaalshow 2.0’.

Tijdens het hindernissenparcours van ‘Van 7 tot 77’ – aangeverswissel, coronamaskers – zijn Jacques en Luc na al die jaren nogal stoemelings weer herenigd. Tot vrolijkheid van jong en oud, zo blijkt in dichte drommen voor méér dan 75.000 bezoekers op méér dan 130 voorstellingen. En kijk, met die onveranderde podium-chemie en onverminderde energie pakken de oeraangever en de überkomiek in ‘Zaalshow 2.0’ terug uit met een nieuwe parade aan typetjes en sketches.

Vindt Fonske Verzele de huidige stand van zijn relatie met Marie-Louiske nogal complicated? Ontpopt DDT zich tot mobiliteitsexpert? Een reiziger met de wereld aan z’n voeten en een boer met stikstofoverschotten geven alvast present. Maar heeft Jacques ook voldoende zelfspot om een televisierecensent over De Vermeires aan het woord te laten? Alles voor een gulle lach die onstuitbaar door de zaal rolt.Jacques gaat zingen, Jacques gaat dansen, Jacques gaat volledig los in ‘Zaalshow 2.0’. Ook nu weer geeft Luc ‘Kevin De Bruyne’ Verschueren de immer briljante assists en maakt Jacques ‘Romelu Lukaku’ Vermeire steevast nweerstaanbaar het hi-ha-hilarische punt. Zien we daar een glimp van een vertraagde voetballer?!

‘Zaalshow 2.0’ is de nieuwe, groene dimensie van wat dertig jaar geleden al op hilarische wijze historisch was. De bekendste smoelentrekker van het land doet het anno 2023 zowel sneller als snediger dan ooit. Het duo gaat in première op zaterdag 28 oktober 2023 in Capitole Gent. (PADI)

Momenteel staan al volgende zaalshows vast in West-Vlaanderen: De Zwerver in Leffinge (donderdag 5 oktober) – De Leest in Izegem (zaterdag 18 november) – Staf Versluys in Bredene (vrijdag 19 januari 2024) – De Bunder in Moorslede (zaterdag 3 februari 2024) – CC Gildhof in Tielt (vrijdag 5 april 2024) – Concertgebouw in Brugge (vrijdag 3 mei 2024) – Het Perron in Ieper (donderdag 23 mei 2024) en CC De Brouckère in Torhout (vrijdag 31 mei 2024) – Andere data en info:

www.COMEDYSHOWS.be – www.JACQUESVERMEIRE.be