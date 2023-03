Jacques Brel Hommage komt met Olivier Laurent terug naar Kursaal Oostende

Dit jaar is het exact 45 jaar geleden dat Jacques Brel overleed. Op vrijdag 8 december brengt Olivier Laurent een unieke hommage op het podium van het Kursaal aan één van de belangrijkste artiesten die België ooit heeft gekend. De fenomenale songs als “Marieke”, “Mijn Vlakke Land”, “Ne Me Quitte Pas” en “Voir Un Ami Pleurer” zijn tot ver buiten de landsgrenzen bekend.

Olivier Laurent ging ooit als kleine jongen op zesjarige leeftijd op reis met zijn ouders naar Zuid-Frankrijk. Daar gingen ze gaan kijken naar een optreden van zanger en acteur Yves Montand. Hij sprak tijdens het concert Olivier Laurent aan en zong speciaal een nummer voor hem. Vanaf dat moment had hij de microbe van zingen en performen te pakken. Olivier begon niet veel later met een zelf ineengestoken voorstelling waarin hij verschillende imitaties deed van grote beroemdheden zoals Jacques Brel, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Andrea Bocelli… Een tv-producer zag zijn Brel-passage en zei tegen Olivier Laurent dat hij het met zijn bijzondere benadering van het Brel-repertoire ver kan schoppen. Na zo’n compliment zette hij extra in op Jacques Brel imitaties, en het was een schot in de roos. Hij stond eerder in Cirque Royal in het centrum van Brussel.

Heel uitbundig praat Olivier over Brel. © PADI/Daniël

Hij verkocht zaal na zaal moeiteloos uit. Hij speelde een indrukwekkend optreden in Stockholm voor een tot de nok gevulde zaal van 10.000 personen en meer dan 250 shows in New York, Dubai, Montréal, Beiroet, Nederland, Brussel, Oostende en Parijs. Daar stond hij voor de allereerste keer met een Jacques Brel hommage in de legendarische zaal Olympia. Naast hem stonden daar andere Franse artiesten zoals Adamo, Joséphine Baker, Édith Piaf en internationale sterren zoals The Beatles, Nina Simone, Coldplay… Nu keert de Belgische stemmenimitator Olivier Laurent terug naar België. Hij staat na vijf jaar op vrijdag 8 december terug in het Kursaal in Oostende. Olivier Laurent: “Ik ben fier om nog eens in Vlaanderen op te treden. Naast het feit dat ik merendeels in het buitenland ben voel ik me hier nog steeds het meeste thuis. Mijn familie woont in de streek, ik heb hier gestudeerd en gefeest en dat brengt veel nostalgie naar boven. Ik heb eerlijk gezegd wel meer stress om in Vlaanderen op te treden dan in het buitenland, grapt hij.”

Hij brengt als zanger samen met vier muzikanten (piano, accordeon, contrabas en percussionist) het verbazingwekkende verhaal van de muziek, de mens, en de ziel van Jacques Brel weer tot leven. Hij wordt gezien als de man om de nummers van Jacques Brel te vertolken. Olivier Laurent krijgt niet alleen zalen over de hele wereld stil, hij brengt de wereldberoemde chansons intens, persoonlijk en zorgt voor een unieke sfeer, net zoals Jacques Brel dat zelf deed.

Het is een blij weerzien voor Olivier Laurent om opnieuw op de planken te staan in de stad waar zijn roots gedeeltelijk liggen. Zijn grootmoeder en haar ouders baatten verschillende apotheken onder de naam De Pratere uit. Tot hun cliënteel behoorden James Ensor en Leon Spilliaert. Ook Jacques Brel zelf is verbonden met de stad. Hij zeilde graag en haalde zijn vaarbevret in Oostende. Deze unieke hommage is de enige kans om Olivier Laurent op vrijdag 8 december in het Kursaal aan het werk te zien. (PADI)

Tickets en info via www.show-time.be.