Jacky Lafon werkt voor ‘Jubilee aan Zee’ vooral samen met West-Vlaamse artiesten én showballet

Jacky Lafon woont in Antwerpen, maar ze groeide vele jaren op in Oostende. Meerdere familieleden bleven in Oostende wonen. Haar twee broers wonen in Roeselare. De zangeres en actrice viert haar ’55 jaar jubileum’ van 22 juli tot en met 18 september in Het Witte Paard in Blankenberge. Jacky staat niet alleen op het podium. Ze nodigde David Vandyck uit Zedelgem en Jan Wuytens uit Kruiseke (Wervik) uit. Ook Wendy Van Wanten uit Aalter, maar afkomstig uit Oostende, is eveneens van de partij net zoals Frank Van Erum die in Hamme woont, maar die ook één jaar in Kortrijk woonde. Zijn grootouders Raymond Biltris en Jacoba Peys hadden zelfs een apotheek in het centrum van Kortrijk. Voor het showballet is Evelyne Delameillieure van D-Dance Productions verantwoordelijk uit… Lichtervelde. Kortom, ‘Jubilee aan Zee’ wordt precies een West-Vlaams onderonsje, maar of er ook in ’t West-Vlaams gepraat of gezongen zal worden? Dat weten we pas met zekerheid bij de start van de nieuwe reeks van 26 shows, waar er telkens ook een special act is voorzien.

Tijdens een allereerste repetitie in Hotel Saint Sauveur in Blankenberge waren we erbij en konden we de ‘West-Vlamingen’ al even aan de tand voelen. Jacky Lafon woont in Antwerpen, maar toch kent ze al heel lang onze provincie West-Vlaanderen. “Ik was nog klein toen mijn ouders naar Oostende kwamen wonen. Ik groeide hier meerdere jaren op tot ik dan voor mijn beroep verhuisde naar Antwerpen. Mijn broers wonen in Roeselare. Andere familieleden bleven in Oostende wonen. Ik heb een heel goede band met West-Vlaanderen. Vooral Blankenberge vind ik gezellig. In de jaren zeventig stond ik hier vijf jaar na elkaar met een show in Het Witte Paard. Ik ben hier nu al voor de negende keer te gast met mijn eigen show. Eerst in ’t Colisée, nu al drie jaar in Het Witte Paard zelf. Ook dit jaar heb ik een fantastisch team en het wordt inderdaad een gezellig West-Vlaams onderonsje”, lacht Jacky. “Het zijn allemaal lieve collega’s, die hun vak door en door kennen. Geloof me maar, het wordt een heel plezante zomer.”

David Vandyck © PADI/Daniël

David Vandyck uit Zedelgem is er al voor de vierde keer bij. “Ik stond drie keren op het podium van ’t Colisée, nu de eerste keer met Jacky in Het Witte Paard. Ik trad al twee keren op met De Popkoning en Vanessa Chinitor. De andere show was met Laura Lynn en Koen Crucke, natuurlijk ook telkens met Jacky erbij hé. Nu is het terug een nieuwe bezetting. Wat ik van die shows vind? Dat is voor mij een beetje nostalgie. Ik groeide op met de shows van Gaston & Leo, met Het Witte Paard… Als kind ging ik met mijn ouders inderdaad mee naar de shows van Het Witte Paard kijken. En nu sta ik zelf in die show naast – ik kondig ze altijd af als – ‘Bewaar nu uw laatste luid applaus voor La grande dame van de variète”. Die woorden gelden enkel en alleen voor Jacky. En de nieuwe show? We zijn nu de fundamenten aan het leggen. Alles staat in het teken van het jubileum. Het wordt een leuke show met herkenbare dingen, inclusief veel medley’s. Iedereen zal kunnen meezingen in verschillende talen.”

Jan Wuytens © PADI/Daniël

Jan Wuytens is de zaakvoerder van De Kleine Prins in Kruiseke (Wervik) én natuurlijk ook al jarenlang zanger. In het voorjaar van 2020 stond hij al op de affiche van dezelfde show, maar door corona werd die twee jaar uitgesteld. “Ik moest puzzelen in mijn agenda, want heel wat optredens werden telkens verplaatst en komen nu vaak samen tijdens de zomerperiode. Maar deze shows wilde ik zeker en vast niet missen. Het Witte Paard heeft een goede naam. Sta je als artiest in HWP, dan sta je in de revuetempel bij uitstek. Naar de laatste show voor corona ben ik, samen met Wendy, komen kijken. Toen had ik al zin om op het podium te staan. Iedereen zal tijdens de show zijn ‘stiel’ kunnen brengen. Ik zing dus ook klassiek en duetten met Wendy. Dit variète is natuurlijk iets anders dan ik gewoon ben, maar dat dansen en die humor spreken mij wel aan.”

Wendy Van Wanten © PADI/Daniël

In 2002 stond Wendy Van Wanten uit Aalter, samen met Luc Caals, Dirk Van Vooren en Mama’s Jasje op het podium van Het Witte Paard in Blankenberge. “Toen leerde ik al het samenspel van glitter, glamour én ook het nachtleven in Blankenberge goed kennen. Toen was ik in mijn topjaren om de nacht door te trekken. Nu is dat wat minder”, lacht Wendy. “Ik kijk uit om voor de eerste keer samen te werken met Jacky. We treden op tijdens de zomerperiode en dan lopen de mensen er happy bij. Ik ben heel blij dat ik werd gevraagd, vooral na die donkere coronaperiode met weinig werk. Ik ben ook heel blij met het gezelschap. Ik ben blij dat ik met Jan duetten kan zingen, zoals we dat jaren geleden al samen deden. Ik kan mijn klassiek geschoolde stem laten horen. De voorbereiding valt nog goed mee. In de eerste repetitie zijn we al kapot van het lachen, maar zo’n voorbereiding is wel niet te onderschatten. En de danspasjes? Och, ik deed al mee aan musicals, maar ik ben nog lenig genoeg. Ik dans ook graag thuis”, besluit Wendy, die ook uitkijkt naar een droogvis én een Rodenbach. “Ik ben een kind van de zee hé. Ik groeide op in Oostende, mijn zus woont in De Haan én dat is natuurlijk ook de kust.”

Frank Van Erum © PADI/Daniël

Frank Van Erum woont in Hamme, maar toch heeft hij een binding met de provincie West-Vlaanderen. “Mijn grootouders zaliger Raymond Biltris en Jacoba Peys woonden heel lang in Moeskroen en daarna in Kortrijk, waar ze in het centrum een apotheek hadden. Zelf woonde ik in 2003 één jaartje in Kortrijk. Vroeger ging ik mee met Radio 2 aan Zee. Dan ging ik alle badsteden af. Zo bracht ik de zomers door aan de kust. Toen ik jong was, gingen mijn ouders ook niet op reis naar het buitenland. We verbleven vooral in Nieuwpoort. En in de zomer van 2022 ben ik veelvuldig in Blankenberge, waar we 26 shows brengen van ‘Jubilee aan Zee’. Drie jaar geleden was ik er al een eerste keer bij, samen met Luc Steeno. We brachten daarna ook samen een single uit. Toen had ik nooit verwacht dat die shows mij zo goed zouden bevallen. Jacky vroeg of ik opnieuw wilde meespelen. Ik moest niet lang nadenken.” (PADI)

‘Jubilee aan Zee’ in Het Witte Paard, Kerkstraat 27 in Blankenberge vanaf 22 juli tot en met 18 september, telkens op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag om 14.30 uur. Deuren open om 13.30 uur. Vooraf is een showdiner in ’t Colisée mogelijk om 12 uur aan 40 euro per persoon, exclusief dranken. Tickets voor de show: 39 euro (rang één), 29 euro (rang twee). Info en tickets: 050 41 11 00 – www.witte-paard.be