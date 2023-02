Jacky Lafon ging met nieuwste show in première in haar geboortestad Dendermonde

Gisteren ging Jacky Lafon in première in CC Belgica in Dendermonde met haar nieuwe voorstelling “Zo dankbaar”. Jacky viert haar lange carrière – ze staat dit 55 jaar op de planken – en ze wil haar fans bedanken met deze show. Het werd een show vol dans, humor en muziek.

Normaal gezien had de première reeds dinsdag moeten plaatsvinden, maar vorige week raakte bekend dat de zaal waar die première gepland stond (TriArte theater) de boeken neerlegt. Daardoor werd haar tweede show, die al gepland stond in Dendermonde, automatisch de nieuwe premièredatum. Toeval wil dat Jacky geboren en getogen is in Dendermonde. Ondanks de jammerlijke zaak van TriArte had ze toch nog een zeer treffende locatie voor haar première in haar geboortestad Dendermonde nota bene. Ook haar broer woont er nog altijd werd zelfs ooit gehuldigd als 10.000e inwoner van de stad.

Jan Wuytens in actie.

De bezoekers kregen bij de aftrap van de nieuwe tournee een totaalspektakel voorgeschoteld. Het werd een mix van zang, dans en humor. Kortom voor elk wat wils, maar vooral reden genoeg om een lach op het gezicht van iedere bezoeker te toveren. Naast talloze sketches en moppen van Jacky was er ruimte voor Franse chanson, Nederlandstalige klassiekers, Duitse schlager maar ook een opera-uitstapje had er zijn plaats. Zo werden de toeschouwers getrakteerd op een versie ‘Nessun Dorma’, een aria uit Turandot, de bekende opera van Puccini. Zanger Jan Wuytens zong het nummer onversterkt en zonder micro, maar haalde probleemloos elke noot en vulde de volledige zaal in Dendermonde waarna een groot applaus uitbrak. Maar ook zijn vele medleys die bulkten van de radiohits konden steeds op groot enthousiasme van het publiek rekenen. Tussen de sketches en zang door werd het geheel opgeleukt en versterkt door het professionele showballet D-Dance Productions. Als klap op de vuurpijl was er nog een acrobatie act te zien van de Nederlandse Noi Pakon, die overigens al meermaals op Tomorrowland stond met haar act. Zij trakteerde publiek op spectaculaire acrobatie. In deze namiddagvullende voorstelling werd het publiek geen seconde verveeld. Humor, dans, zang en straffe acts vloeiden naadloos over in elkaar.

De internationale act.

Het was niet verwonderlijk dat aan het einde van de show van spontane staande ovatie plaatsvond. De grande dame van het variété en haar ensemble nam het open doekje maar al te graag in ontvangst. Jacky gaat met deze show, Zo dankbaar, op tournee door heel Vlaanderen en is nog tot de zomer te zien in verschillende theaterzalen. (PADI)

Tickets en info via www.jackylafon.be