Jacky Lafon brengt, samen met Jan Wuytens én het showballet, de revue ‘Zo Dankbaar’: “Met ons klein gezelschap gaan we grootse dingen verwezenlijken”

“Met ons klein gezelschap gaan we grootse dingen verwezenlijken”, zei Jacky Lafon tijdens het persmoment van haar nieuwe revue ‘Zo Dankbaar’ in Tri-Arte Theater in Antwerpen, waar het precies een West-Vlaams onderonsje was. Jacky groeide op in Oostende. Zanger Jan Wuytens woont in Kruiseke/Wervik en Evelyne Delameilleure, verantwoordelijke voor het showballet D-Dance Productions, is van Lichtervelde.

Jacky Lafon deed 24 jaar mee in de VTM-reeks ‘Familie’. Of ze terug keert? “Moest dat waar zijn, dan krijg jij de primeur”, lacht Jacky tijdens het persmoment, waar he belangrijkste nieuws was dat ze voor de allereerste keer op tournee gaat met een eigen varietéshow. “We verzamelden een mooi ensemble om op tournee te aan. We zijn klein, maar we zijn ook heel sterk. Pieter De Wulf van Groep24 – die ook samenwerkt met Jacques Vermeire, Urbanus, Kamiel Spiessens, Philippe Geubels… – vroeg drie jaar geleden al aan mij om iets uit te werken, maar toen kwam corona en viel alles weg. Het is nu inderdaad de eerste keer in heel mijn carrière dat ik op tournee trek met varieté. We starten in februari 2023 in deze zaal in Antwerpen en daarna trekken we naar o.a. Dendermonde waarvan ik afkomstig is. De tournee heet ‘Zo Dankbaar’ en het is de bedoeling dat ik naar mijn fans ga. Iedereen kan ons aan het werk zien op een boogscheut van de eigen woning en dus zonder een verre verplaatsing te moeten maken”, vertelt Jacky.

Jacky Lafon © PADI/Daniël

“Weet je, het is van mij geleden van m’n HT&D-periode dat ik nog door Vlaanderen toerde. Ik werk al 55 jaar voor jonge en oudere senioren, ik wijk daar niet van af. Dat is voor mij het mooiste, het dankbaarste publiek. Ik maakte daar zelfs een liedje van ‘Mijn publiek is uniek’. Wij gaan vooral tijdens de weekdagen de mensen verwennen en gelukkig maken met zingen, lachen, dansen”, glimlacht Jacky. “Ik ga proberen van veel humor in te brengen, want de mensen hebben daar behoefte aan. We hebben ook een schitterend showballet onder leiding van Evelyne Delameilleure. We gaan er één groot en vooral gezellig feest van maken. We zijn niet zo talrijk, maar samen zijn we sterk. Jan heeft zoveel in z’n mars. Hij is een papa van vier kindjes met een prachtige stem. Volgend jaar in mei gaat hij zelfs vijf dagen optreden in Rome, Praag, enz, samen met een groot orkest. Jan is heel bescheiden. Hij beseft niet hoeveel talent hij heeft. ‘Zo Dankbaar’ wordt terug een fantastische show, echt waar. We gaan terug ons best doen. We gaan dichtbij ons publiek staan en de mensen blij maken. De voorstelling zelf duurt twee keer één uur, met tussenin een pauze.”

Jacky gaf aan ons toe dat je ‘Zo Dankbaar’ kan vergelijken met haar zomershow in Het Witte Paard in Blankenberge, maar nu kleinschalig. “Jan zal meer zingen en ook klassieke nummers brengen. De mensen houden daar van. Ik breng meer humor en de dansgroep komt eveneens meer aan bod.”

Jan, Jacky en Evelyne © PADI/Daniël

“Ik leerde Jacky kennen in de Oktoberhallen in Wieze, maar nog beter in Het Witte Paard in Blankenberge. Daar beleefde ik de meeste professioneelste show uit m’n carrière, alhoewel ik al in kleine en grote zalen optrad”, vertelt Jan Wuytens. “Ik was blij dat Jacky mij terug contacteerde voor dat nieuwe project. Ik was in Het Witte Paard blij dat ik mocht acteren, maar qua opleiding ben ik een klassieke zanger, breng ik ook crooners.” Jacky vult aan: “Ons ouder publiek hoort graag zo’n nummers. Dat bemerkte ik in Het Witte Paard dat de mensen zo’n liedjes graag hoorden. We brengen ook humor. Sommigen vinden het platte of ouderwetse humor, maar ik blijf het vooral volkse humor noemen. Ik ben zot van ‘Nonkels’, een prachtprogramma. Dat is ook volks en daar is niets mis mee. Ik ben zelf een volks persoon. Ik kom van Dendermonde, ik hou van volkse humor. Tijdens de voorbije zomer traden we op voor een tof publiek. Het was een groot succes. Naar die 26 shows in Het Witte Paard in Blankenberge kwamen zo’n 8.000 mensen kijken, dat is méér dan één keer de Lotto Arena vullen hé. Wat wij met ‘Zo Dankbaar’ zullen brengen? Het wordt eerder een mini-varietéshow met stukken van het Colisée en Het Witte Paard, want elf jaar geleden begon ik in het Colisée in Blankenberge, waar ik 45 jaar in ’t vak wou vieren. 2023 wordt voor mij alvast een fantastisch jaar dankzij o.a. ‘Zo Dankbaar’.” (PADI)

Tot op heden staan volgende shows van ‘Zo Dankbaar’ in de agenda: dinsdag 7 februari 2023 (premiéré in Tri-Arte Theater in Antwerpen), woensdag 8 februari (CC Belgica in Dendermonde), donderdag 23 maart (zaal Lux in Kapellen), dinsdag 28 maart (CC Den Hoogen Pad in Maldegem), donderdag 30 maart (De Valkaart in Oostkamp), donderdag 6 april (De Nieuwe Melac in Zwijnaarde), donderdag 13 april (GC Forum in Wervik), dinsdag 18 april (CC Den Blank in Overijse) en donderdag 4 mei (Staf Versluyscentrum in Bredene). Eén ticket kost 30 euro. Info en tickets:www.show-time.be