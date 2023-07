Jaap Reesema heeft als Nederlander toch een speciale band met Radio2 Zomerhit, want hij stond al op ’t podium met Regi, OT én Lea Rue…

In het voorjaar was Jaap Reesema te zien in ‘Liefde Voor Muziek’. Door dit programma maakte hij in Vlaanderen nog méér een goede indruk. Hij bewees ook dat hij prachtige songs uit zijn hoed kan toveren, die ook nu nog worden grijs gedraaid op de radio. Jaap is ook dé man van de Radio2 Zomerhit, want in ’t verleden stond hij al eens op het podium als grote winnaar. Dat was weliswaar in 2020 dat Regi won alias ‘Regi Feat., samen met Jake Reese & OT’ met ‘Kom Wat Dichterbij’. Ook vorig jaar was hij geselecteerd, samen met Lea Rue met ‘Binnen De Minuut’. En op zaterdagavond is Jaap terug te zien tijdens een uitzending van Zomerhit, waar hij ‘Papa’ brengt, hét lied dat hij zong tijdens ‘Liefde Voor Muziek’.

Vorig jaar stond je – samen met Lea Rue – bij de finalisten, maar de eindzege ging naar Margriet? Was je ontgoocheld?

Jaap: “Helemaal niet! Ik had helemaal niet verwacht dat ik zou winnen. Ik vond het leuk dat ik er mocht zijn. Ik ben een Nederlander, werd genomineerd samen met Lea Rue. Toen kon ik genomineerd worden, nu kan ik niet genomineerd worden. Maar Margriet is geweldig. Een superleuk mens. Maar een hit is een hit en wat mij betreft: is dàt een hit!”.

Je stond in de zomer van 2020 ook al eens met Regi en OT op het podium van Zomerhit. Jij heette dan Jaak Reese én het goede nieuws was: jullie wonnen?

Jaap: “Inderdaad, in 2020 behaalden we die Radio 2 Zomerhit. Super toch!”

Welke herinneringen heb je nog aan Radio2 Zomerhit?

Jaap: “Ik heb Pommelien ontmoet bij Zomerhit en toen hebben we ‘Nu Wij niet Meer Praten’ gemaakt. Ik heb dus al tal van Zomerhit-herinneringen. Het is zo fijn om hier te zijn. De hele muziekindustrie die ik bewonder is hier én je wilt hier dus staan.”

Hoe gaat het anders met je sinds ik je in het voorjaar sprak bij CNR Records?

Jaap: “Heel goed. Ik heb veel optredens, ik doe heel leuke festivals in België en Nederland. Ik sta in de Lotto Arena op zaterdag 30 maart 2024, die wel zal vollopen. Dat gevoel heb ik toch wanneer ik hoor hoe de verkoop verloopt. Ik breng eveneens veel nieuwe muziek uit. En in Nederland is mijn carrière enkel maar gestegen.”

Jij komt nog altijd graag naar West-Vlaanderen.

Jaap: “Volgende week zit ik zelfs hier een hele week met de kinderen erbij. We verblijven op onze vakantiebestemming aan zee, dichtbij De Haan. Ik moet daar ook optreden en ik ben ook te zien in ‘Tien-om-te-Zien’. Dat is dus een ideaal moment om op een appartementje aan zee te verblijven.” (PADI)

Zaterdag 22 juli om 20.45 uur op VRT 1 en VRT Max met Jaap Reesema, Olivia, Kris Kross Amsterdam, Portland & Meau, The Starlings & Ozark Henry, De Romeo’s, Maksim, Berre, Judith, Gustaph en Nâdiya.