Jaap Reesema & Do zongen op heel mooie locatie in Owla Brugge

In Owla Brugge stonden Jaap Reesema & Do op het podium. We stuurden er onze medewerker Jelle naartoe, die met volgend kort verslag terugkeerde.

“Het was de eerste keer dat mijn vrouw en ik op deze locatie aanwezig waren. En wat voor een locatie is dat! Intiemer kan het niet zijn voor de artiest, maar ook niet voor de aanwezigen. Eén groot pluspunt is ook het geluid dat overal even helder is waar je ook zit of staat. Do had haar setlist opgebouwd van traag naar wat tempo. Heel veel bekende liedjes kon ze nog niet zingen, maar ze heeft wel een prachtige stem. Jaap zette de Owla in lichterlaaie. Hij zong de ene na de andere hit. Het was spijtig dat het na één uurtje al voorbij was. In deze mooie locatie liet hij het publiek meezingen. De akoestiek die daar was en het beperkte publiek maakten er wel iets speciaals van.” (PADI & Jelle)