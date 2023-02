Jaap Reesema brengt Nederlandstalig debuutalbum ‘Als Je Voor Me Staat’ uit: “Als ik het even moeilijk heb, leg ik m’n hoofd op m’n vrouw haar schouder en ze zegt àltijd dat alles weer goed komt”

De Nederlandse artiest Jaap Reesema is hot in Vlaanderen. Ons land leerde hem kennen via zijn samenwerking met Regi én daarna het duet met Pommelien Thijs, maar nu komt hij ook solo heel vaak naar Vlaanderen. In de toekomst zal dat niet veranderen, want Jaap brengt een solo-album uit en al die prachtige pareltjes van zijn cd ‘Als Je Voor Me Staat’ zal het Vlaamse publiek natuurlijk ook willen horen.

We sloegen met Jaap een babbel in de prachtige kantoren van CNR Records in Niel. Geniet van ons gesprek.

We leerden je vijf jaar geleden in Vlaanderen kennen als Jake Reese, die ‘Ellie’ bracht, samen met Regi. Dat was je start in Vlaanderen en meteen al een nummer één. Een idee hoe het kwam dat Vlaanderen je direct omarmde, wantja.. veel van je Nederlandse collega’s doen er langer over om hier als artiest door te breken.

Jaap: “Klopt. Voor ‘Ellie’ had Regi natuurlijk al z’n eerste nummer 1-hit als solo-artiest. Hij was op dat moment al helemaal los van Milk Inc. Hij had een opvolger voor de song nodig. Ik ontmoette hem via mijn Nederlandse publisher en die vroeg mij of ik met hem wou schrijven, maar ik kende helemaal geen Regi (lacht). M’n publisher zei toen Milk Inc. en dat kende ik natuurlijk dan weer wel. Ik werd uitgenodigd bij Regi thuis. We hadden een goede klik en nu nog steeds, het is een goede vriend geworden. Ik vind het wel jammer dat ik hem niet meer iedere dag zie – vroeger ook niet –, maar in de zomer zag ik hem wel iedere dag. We bellen wel met elkaar. Toen we in het begin gingen samenwerken, kwam na 10 minuten z’n dochtertje binnen en ik vroeg haar naam waarop ze ‘Ellie’ zei. Dit was de naam die we zochten. Het liedje schreven we heel snel. Het werd een grote hit. Voor mij was dat heel prettig maar de mensen wisten niet wie die stem was. Dat veranderde snel na ‘Liefde Voor Muziek’. Dan zag iedereen natuurlijk m’n gezicht en konden de mensen sneller een link leggen met mijn stem. Dat was allemaal onder Jake Reese.”

Waarom veranderde je van naam? Jake Reese werd Jaap Reesema! Of vergis ik mij dat je uw Engelse projecten nog altijd uitbrengt onder de artiestennaam Jake Reese?

Jaap: “De Engelstalige danceprojecten – want ik werkte o.a. met David Guetta – doe ik nu niet zoveel meer, want ik heb weinig tijd. Maar als ik het doe dan blijft het onder Jake Reese. Dat voelt gewoon lekkerder. Het klinkt internationaler.”

© Stef Nagel

We kennen je ook van de song ‘Nu Wij Niet Meer Praten’, je duet met Pommelien Thijs. Met die single stond je zowel in Vlaanderen als in Nederland op nummer 1 en volgens de verkregen informatie bereikte je met die song méér dan 50 miljoen streams. Was dat even slikken, want dat is wel gigantisch veel hé.

Jaap: “Dat is heel veel. Het blijft nog steeds hard gaan. Het blijft een liedje dat jaren zal bekend blijven. Het is een beetje een evergreen. Dat is wel echt gaaf, want sommige liedjes blijven maar een jaar populair en worden snel vergeten. Het was denk ik één van de eerste liedjes die zo scoorde qua Nederlandse en Vlaamse samenwerking. Die connectie is – denk ik – een zeldzaamheid.”

Ik stel even een hypothese vraag: wat zou er van Jaap Reesema vandaag zijn geworden zonder je monsterhit met Pommelien Thijs. Zou je in Vlaanderen zonder die hit zelf een carrière hebben kunnen opbouwen, denk je?

Jaap: “Ik denk dat dit nummer heel veel heeft gedaan voor mijn solo-carrière. Ik was ervoor onderdeel van team Regi te gek is. Nu sta ik deze zomer op best wat festivals in Vlaanderen met mijn eigen band.”

Je zingt ‘Alles Komt Goed’, maar in een tijd waar we met zoveel negatieve zaken worden geconfronteerd wordt de liefde tussen twee mensen ook wel eens op de proef gesteld. Ben je zo’n optimist waardoor je praktisch zéker bent dat vaak alles goed komt? Maar in realiteit is het ook wel eens anders. Hoe ga jij om met tegenslag, pijn en verdriet?

Jaap: “Eigenlijk komt ‘Alles Komt Goed’ van mijn vrouw Kim. Ik ben muzikant en creatief. Ik schrijf liedjes en medemuzikanten, componisten, tekstschrijver hebben bijna allemaal pieken en dalen. Soms is hun stemming heel goed en andere dagen kan het veel minder goed met je gaan. Mijn vrouw is een persoon die heel stabiel is. Die heeft de stabiele factor. Als het mij even tegenzit, zegt ze altijd dat ik even mijn hoofd op haar schouder moet leggen en dat altijd alles goed komt. Dat is heel fijn om met zo iemand samen te zijn. Als het me even tegenzit dan merk je dat heel snel. Dan baal ik en voel ik me niet goed. Ik kom er vaak doorheen dankzij mijn vrouw Kim. Bij haar komt de verwerkingen van dingen veel later, op dat vlak verschillen we wel. Ik kan heftiger zijn in emotie, maar dan ben ik het ook wel weer kwijt, beetje mediterraan bloed.”

‘Als Je Voor Me Staat’: als ik goed ben geïnformeerd heb je al lang dezelfde partner. Maak jij zelf dan nog mee dat wanneer iemand voor je staat dat ze toch nog smelt in uw gedachten…

Jaap: “Ja zeker! Je hebt ook kinderen. Je maakt heel veel mooie momenten mee en zeker nu in mijn carrière. Als ik even in haar ogen kijk, dan voelt het heel fijn. Het is iemand die zo’n vaste basis is in mijn gezin en die er altijd is. Als ik in haar ogen kijk word ik rustig. Het nummer zelf gaat over het ‘ja-woord’, het huwelijk. Ik zag onze opname terug en het is heel leuk. We waren toen in Oostenrijk met familie en vrienden. Ik was altijd een beetje sceptisch over het huwelijk. Waarom zou ik trouwen, dacht ik? Maar het is zo leuk om te vieren want je zegt ja tegen elkaar en kijkt in elkaars ogen. Het is magisch, er gebeurt iets moois. Ik herbeleefde het weer. Het basis idee lag al lang in de kast en ik maakte het af. Het is er echt op gebaseerd.”

‘Laat Me Nooit Meer Los’, hoe kwam die song tot stand?

Jaap: “Ik wilde een grote song maken die we ook zouden kunnen spelen in een grote zaal. Het zit allemaal een beetje in dezelfde lijn. Het geeft me weer een houvast. Ik kan heen en weer gaan in emoties en heb iemand nodig die me vasthoudt. Die mij bijstaat waar nodig. Dat is een beetje de rode draad door gans het album.”

© Stef Nagel

‘Mijn Kleine Presidentje’ schreef je voor je zoon, die zich vragen stelde over de oorlog. Is je zoon rustiger geworden door die song? En vind je het belangrijk om maatschappelijke problemen in je muziek te verwerken en zo statements te maken?

Jaap: “Ik denk dat heel veel liedjes – net zoals ‘Alles Komt Goed’ – meerdere betekenissen kunnen hebben voor mensen. Sommige mensen kunnen het betrekken op de coronacrisis of op het moment waarin we nu zitten. Ik had het niet perse geschreven omdat ik iemand verloren had, maar ik kreeg heel veel reacties. Door bepaalde songs kunnen mensen zich weer beter gaan voelen, dat merkte ik toch. ‘Mijn Kleine Presidentje’ was nu inderdaad een insteek van mijn zoon omdat hij niet goed begreep waarom mensen elkaar pijn doen. Het is moeilijk om dat uit te leggen, dus maakte ik er een lied over. Ik merk dat heel veel kinderen dat meezingen en het ook begrijpen. Ik ben niet bezig met politiek, ik wil er dus zeker geen statement mee maken, maar ik vind het wel mooi dat het breder geïnterpreteerd kan worden.”

Op het album staan er twee samenwerkingen met twee Belgische zangeressen Pommelien Thijs en Lea Rue. Was het een bewust keuze om voor Belgen te kiezen?

Jaap: “Niet zo bewust, enkel en alleen bij ‘Nu Wij Niet Meer Praten’. Want dat kwam uit na ‘Liefde voor Muziek’, want ik wou me focussen op Nederlandstalige muziek. Ik heb eigenlijk nu de basis in Vlaanderen. Hoe gaaf zou het zijn mocht ik het combineren. Ik dacht dus toen onmiddellijk aan Pommelien. Ik appte haar meteen en na 10 minuten kreeg ik al een demo van haar door en toen dacht ik: dit is het! Code rood had ik al gemaakt en ik hoorde er toevallig een Vlaamse stem bij. Ik had Lea Rue al een paar keer ontmoet en uiteindelijk was het zo leuk werken. Ik vroeg haar om ook iets erbij te doen in het Frans want ze komt uit Brussel en dat vond ik zo leuk.”

Recent was ik bij de Gouden K’s in Brussel. Eén van mijn nationale collega’s zei: raar dat Jaap nu een album uitbrengt, terwijl hij in maart deelneemt aan ‘Liefde voor Muziek’. En inderdaad, die songs staan vanzelfsprekend nu nog niet op je album. Breng je dus binnen enkele maanden nog een cd uit?

Jaap: “Nou, we gingen dit album eerst eerder uitbrengen, maar qua release schema’s is het ietsjes later geworden. Maar ‘Liefde voor Muziek’ wordt pas echt later uitgezonden, het duurt dus nog wel even. Ik ben zo druk mee bezig geweest met het album dat ik het gewoon moest doen. Kijk, ik schrijf zoveel dat ik niet bang ben dat ik misschien volgend jaar geen album zou kunnen maken. Ik ga er niet op wachten. Ik maakte nu – vind ik – een tof album. Ik wacht liever niet lang.”

Hoe blik je terug op ‘Liefde voor Muziek’? Even kort een vooruitblik…

Jaap: “Waanzinnig! Ik heb ‘Beste Zangers’ gedaan in Nederland. Het is hetzelfde concept, ik wist dus hoe leuk het zou gaan worden. Metejoor is nu zelfs een goede vriend geworden en Stef Bos is voor mij echt een legende. Ik kan het er ook zo goed mee vinden. K3 is ook zo leuk. ’s Avonds na de opnames kwam ik bijvoorbeeld terug en stond er een grote tapastafel waar we met z’n allen aan zaten. Ook Gunter Neefs! Eigenlijk waren het allemaal leuke mensen en iedereen houdt van muziek. In het begin ben je vooral natuurlijk bezig met de nummers die je hebt voorbereid, maar eenmaal je daar bent vergeet je gewoon de camera’s. Je bent lekker bij elkaar. Het is gaaf om in elkaars muziek te gaan grasduinen. Ik mag er niets over zeggen, maar ik denk dat dit een héél gaaf seizoen zal worden. Je kan op voorhand niet voorspellen of er hits uit zullen komen maar het wordt heel verrassend. Daan die een K3-liedje gaat zingen. Hou het op m’n woord, het is echt gaaf.”

Vorig jaar had ik een gesprek met Margriet Hermans naar aanleiding van ‘Liefde voor Muziek’ en ik vroeg haar wie eruit zou springen. Spontaan zei ze: IK. Denk jij ook zo?

Jaap: “Bij dit seizoen weet ik het echt niet. Bij ‘Beste Zangers’ is de song ‘Grijs’ die ik heb gedaan in Nederland een hit geworden. Dat was heel fijn. Ik voelde wel dat er iets gebeurde. Ik weet het nu niet zo goed. Er zijn wel nummers nu waar ik echt trots op ben. Maarja, we zien wel.”

Zou je na België ook graag doorgroeien naar andere landen? Ik weet dat jouw collega Davina Michelle een Duits platencontract ondertekende. Zie je jezelf dat ook doen of is dat voor jou geen meerwaarde?

Jaap: “Nouja, het heeft geen zin, omdat ik Nederlandstalig zing. Onder Jake Reese kan ik misschien nog eens een plaat maken met een bekend iemand, dat zou hartstikke leuk zijn maar dan moet ik daar vol gas op zetten wat ik momenteel niet kan doen. Ik heb een ontzettend leuk gezinnetje in Nederland en ik heb nog een bedrijf.”

Een bedrijf?

Jaap: “Ik heb een podcast bedrijf met 40 werknemers. Dat is behoorlijk gegroeid. Ik heb totaal de behoefte niet om verder door te breken naar nog andere landen.”

Wat vind je van de juicekanalen (roddelkanalen) die zo ruim zijn vertegenwoordigd op sociale media én vooral in Nederland sterk in trek zijn. Blijf jij ervan gespaard?

Jaap: “Nouja, zeker! Er valt niet zoveel te roddelen over mij. Ik vind het wel heel kwalijk, heel naar en hard. Alles wordt er maar op gezet. Ze maken heel veel schade zonder dat ze het beseffen. Ik vind het niet zo’n leuke ontwikkeling. Het zal misschien wel minderen, want misschien gaan de mensen er klaar mee zijn. Je hoort telkens wel een andere roddel. Ik merk verschil met Vlaanderen. Vlamingen zijn er toch veel voorzichtiger in. Veel meer checken wat er wel en niet waar is. Vlamingen hebben een beter oordeel. In Nederland krijgen bepaalde artiesten zelfs doodsbedreigingen. Ik ben er nog nooit op verschenen. Je kan er ook gewoon opkomen met dingen die niet waar zijn. Verschrikkelijk.”

Binnenkort is het weer het Eurovisiesongfestival. Nederland stuurt dit jaar Mia Nicolai & Dion Cooper naar Liverpool. Hoe schat je hun kansen in? Zin om dat ook eens mee te maken. Misschien stiekem een beetje teleurgesteld dat jij Nederland niet mocht vertegenwoordigen?

Jaap: “Ik werd er al vaak voor gevraagd. Vorig jaar stuurde ik een track door met Armin Van Buuren omdat ik dat wel leuk vond. Ik heb nu niet meer de behoefte om het te doen en ik heb er geen verklaring voor waarom niet. Ik ben blij hoe het gaat in Vlaanderen en in Nederland. Als je internationale ambities hebt, dan begrijp ik het zoals Duncan Laurence. Ik heb die ambities niet. De inzending heb ik zelfs nog niet gehoord, ik ken ze ook niet. Ik kan er dus maar weinig over zeggen, sorry.”

In Nederland ga je vaker tv-werk doen. Krijg je zelf aanvragen voor dergelijk werk of moet je vooral lobbyen?

Jaap: “Neen, ik lobby niet voor dat soort van dingen. Ik vind het wel heel leuk. Ik zou het ook leuk vinden om in een jury te mogen zitten in België. ‘The Voice’ van Nederland zal helaas niet snel terugkomen, maar hier wel. Als ze me ooit vragen voor ‘The Voice van Vlaanderen’, dan zou ik dat zeker doen. Ik vind tv-werk als het met muziek te maken heeft, heel leuk!”

Je deed mee aan ‘Beste Zangers’ in Nederland. Enkele jaren ervoor deed je mee aan ‘Liefde voor Muziek’ in ons land, samen met Regi en Oliva. Heb je het gevoel dat je nu een beetje van Regi bent losgekoppeld?

Jaap: “Kijk, ik heb heel veel aan hem te danken. Los van het feit dat we nog steeds goede vrienden zijn. Het is een wisselwerking. Voor hem had het ook zin dat ik meedeed. Hij is ook wel iemand die hier alles kent. Ik heb alles kunnen vragen, hij heeft me overal meegenomen en dat is heel fijn. Vergeet niet dat ‘Vuurwerk’ van Camille van zijn hand kwam, dat hij Pauline en Olivia ook hielp. Op een bepaald moment heeft hij ze ook losgelaten. Dus ja, ik ben van Regi losgekoppeld.”

Ik herinner mij dat ik Pommelien en U ooit sprak in openlucht op het Marktplein in Harelbeke. Toen vertelde je dat je wel eens naar De Haan in onze provincie komt. Gebeurde dat nog in de voorbije maanden, in het voorbije jaar? Of ontdekte je al andere plekken in onze mooie provincie West-Vlaanderen?

Jaap: “We gaan in het voorjaar privé naar Knokke. Ik vind het leuk in de zomer. Ik ga deze zomer niet op vakantie door optredens. Maar als ik in de buurt ben, ga ik toch met m’n gezin naar De Haan. Ik zal genoeg in de buurt zijn. Ik vind het accent ook heel prachtig. Ik denk ook dat mijn geluidstechnicus uit West-Vlaanderen komt. Ik vind het leuk om hier te zijn. Ik word hier altijd warm ontvangen.” (PADI)

‘Als Je Voor Me Staat’ is vanaf heden te beluisteren en digitaal te bestellen. De cd ligt ook fysiek in de winkel. Naast de release van het album is Jaap Reesema momenteel bezig aan zijn uitverkochte clubtour. Samen met een liveband zal hij met de ‘Als Je Voor Me Staat’-tour langsheen verschillende zalen in Nederland trekken. Alle tourdata zijn te vinden op jaapreesema.nl/clubtour.