Ivan Pecnik mag doktertje spelen in Izegem: “Wij zien hen graag en het is er fijn vertoeven”

De Sven De Ridder Company is begonnen aan de langverwachte herneming van ‘Proper Lakens’, het stuk dat in de lente van dit jaar in première ging in Antwerpen. De cast, met onder meer Kristel ‘K3’ Verbeke en Jasmine Jaspers, gaat de volgende weken heel Vlaanderen rond en houdt op vrijdag 4 november ook halt in CC De Leest in Izegem. Al krijgen onze provinciegenoten wel een wijziging te zien in vergelijking met het aanvankelijke stuk. De rol van dokter De Gucht wordt door agendaproblemen immers niet meer vertolkt door Dirk Lavrysen, maar door de twaalf jaar jongere Ivan Pecnik.

Die laatste blijkt alvast met een positief gevoel vooruit te blikken op de passage aldaar. “Izegem heeft de voorbije jaren naam gemaakt binnen de Vlaamse theaterwereld en de ticketverkoop loopt er altijd vlot. Zij zien ons graag en vice versa is dat ook zo”, weet Ivan. “Een aantal jaren geleden heb ik er twee dagen na elkaar gestaan met ‘Ladies Night’ en hebben we er ook overnacht met de ploeg. We hebben toen het Izegemse uitgaansleven verkend en ik moet zeggen dat die avond nog altijd in mijn geheugen staat gegrift. Ook op dat vlak is het daar echt fijn vertoeven. Hoewel ik een Antwerpenaar ben, heb ik trouwens een enorm goede band met West-Vlaanderen en blijf ik er om diezelfde reden heel graag komen. Ik ben een aantal jaren geleden immers papa geworden in het gemeentehuis van De Panne. Daar heb ik mijn zoon – die niet mijn biologische zoon is – wettelijk erkend op zijn verjaardag. Ik denk er nog steeds met veel plezier aan terug.”

“Toen ik gevraagd werd om de rol van dokter De Gucht op mij te nemen, ben ik uiteraard wel eens komen kijken. Ik was toen enorm blij dat ik wist dat ik dit najaar effectief zou meespelen. Ik had er immers het gevoel wat ik al vaker had in het theater, namelijk de goesting om in zo’n stuk mee te spelen. Ik heb vaak spijt dat ik voor bepaalde stukken niet gevraagd ben geweest. In dit geval wist ik dat ik ook effectief mócht meespelen en daar was ik zeer blij mee. En ja, doktertje spelen, is dat geen droom van elke jongen of man? En nu mag het! Ik ga niet te veel verklappen om het ook voor de mensen die nog moeten komen kijken niet te vergallen, maar een dokter moet nu eenmaal van alle markten thuis zijn. Ook als het gaat om het opleggen van propere lakens. En aan zij die nog twijfelen of ze zouden komen kijken, kan ik het alleen maar aanraden. Het is een heerlijk avondje ontspannen met schaterlachen van je buik tot je tenen. Het is een pretentieloos stuk, dat ontzettend goed in elkaar zit en goed uitgewerkt werd. Alleen al daarvoor zouden de mensen moeten komen kijken.”

Ivan kijkt uit naar z’n bezoek aan De Leest in Izegem. © PADI/Tom

Voor Ivan Pecnik was het de eerste keer dat hij deel mocht uitmaken van de theaterploeg van Sven De Ridder, Brik Van Dyck en Marc Punt, maar als het van hem afhangt mogen er gerust nog volgende keren komen. “Het klinkt misschien nogal cliché om te zeggen, maar ik ben terechtgekomen in een heel leuke ploeg. Het is fijn om mee te spelen en je hebt de lach al op je gezicht nog voor er één scène is gespeeld. Als dat dan in lachsalvo’s van het publiek resulteert, voel je letterlijk een voldaan gevoel door je lijf gaan.” Net zoals Herman Verbruggen dat eerder ook al deed aan onze redactie naar aanleiding van het zomerstuk ‘Weekend Cowboys’, blijkt ook Ivan Pecnik niet anders te kunnen dan vele complimenten te sturen richting het adres van de Sven De Ridder Company. “Het is een zeer professioneel gezelschap met topacteurs en een topploeg. Alles is tot in de puntjes verzorgd. Ook als acteur word je enorm in de watten gelegd en kan je perfect op je twee oren slapen, omdat alles voor je wordt geregeld. Ook de reclame- en ticketafdeling doen hun werk uitstekend, want ook nu weer mogen we quasi overal voor uitverkochte zalen spelen en dat is dezer dagen niet zo evident meer. Al ben ik er ook van overtuigd dat mensen de dag van vandaag wel zoiets nodig hebben. Een avondje vertier, even de zorgen achterwege laten en eens goed lachen. Dat lucht echt wel op.” (PADI & Tom)

De laatste tickets voor de voorstelling van 4 november in Izegem zijn beschikbaar via www.deleest.be