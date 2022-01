Internationale DJ Robert Abigail brengt vrijdag nieuwe single uit én vindt nieuw geluk bij Virginie in Harelbeke

Op vrijdag 14 januari brengt Robert Abigail zijn nieuwe single ‘Hold me through this’ uit. Deze internationale DJ uit Oost-Vlaanderen werkte in coronatijden aan maar liefst zes nieuwe singles. Tijdens deze periode vond hij ook nieuw geluk, want Robert (40) is nu al meerdere maanden samen met Virginie Carlier uit Harelbeke. Wij wisten het al een tijdje, maar op vraag van Robert hielden we het nog even geheim. Nu is de prille liefde al grote liefde geworden, zodat we het aan onze lezers kenbaar mogen maken.

De 28-jarige Virginie zag het levenslicht in Kortrijk, waar ze ook studeerde voor verpleegkundige. Ze is werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige in Kortrijk. Virginie doet ook modellenwerk en is druk bezig met haar eerste stappen te zetten in de… muziekwereld. Robert leerde zijn nieuwe liefde kennen via Instagram. “Eind 2020 kwam ik van haar een foto van één van haar shoots tegen op Instagram. Ik was direct verkocht. Geloof het of niet, maar ’t waren die ogen”, lacht Robert. “Ik vroeg aan de fotograaf wie dat was, waarna ik haar een berichtje stuurde. Ik moest wel maanden mijn uiterste best doen, maar de rest is geschiedenis. Dat het een West-Vlaamse is? Dat maakt mij niet uit. Mijn beste vriend is van de kust en die versta ik ook goed.”

Robert en Virginie wonen niet samen. “Ik woon immers nog maar zelf één jaar in Oost-Vlaanderen, maar ik verblijf wel al iedere dag in Harelbeke. Het is tenslotte maar 40 minuten rijden. Als de tijd rijp is, zullen we het zeker niet laten van samen te wonen. Dan vestigen we ons wellicht zelf in West-Vlaanderen. Virginie zal dit jaar ook haar eerste stappen zetten in de muziek. Vorig jaar hebben we bijna iedere dag geoefend en gewerkt. Ze wil zelf heel graag iets doen in de DJ-scène. Ze heeft daar wel echt talent voor. Ik heb ze dus al klaargestoomd voor haar eerste stappen in mijn wereld. Als ze in iemands voetsporen zal treden, dan zal ’t wel in de mijne zijn”, lacht Robert, die erbij vertelde dat Virginie vanaf het voorjaar haar eigen boekingen heeft onder de naam VILALICA. “De wereld mag tegen dan ook haar eerste single verwachten. Maar ook ik zat niet stil. Er liggen zes singles klaar op de plank om te knallen. De eerste komt uit op vrijdag 14 januari en heet ‘Hold me through this’. Voor de rest hopen we heel snel weer met het werk te mogen beginnen. Er staan nu al heel wat festivals op de planning, dus fingers crossed. (PADI)

Boekingen VILALICA kan via info@robertabigail.be, www.robertabigail.be