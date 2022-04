Internationaal publiek geeft staande ovatie aan Engelbert Humperdinck in Kursaal Oostende

Engels, Duits, Frans, maar natuurlijk ook Nederlands hoorden we praten in de foyer én in Kursaal Oostende voor en na het optreden van de wereldbekende artiest Engelbert Humperdinck. Inderdaad, heel wat buitenlanders waren afgezakt naar het zonnige Oostende om op Paasmaandag zijn optreden bij te wonen. De zaal was dan ook volledig uitverkocht.

Omstreeks 19.10 uur weerklonk de ‘Rachmaninoff Overture’, waarna Engelbert het podium betrad en al direct een hartelijk applaus kreeg. De zanger zong ‘Am I That Easy To Forget’, ‘Unchain medley’, ‘Sweetheart’, ‘Man Without Love’, ‘After The Lovin’, ‘Quando Playoff Jacket’, ‘Totally Amazing’, ‘Last of the Romantics’, ‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’, ‘Quando Quando’, ‘Walk Off Quando Live’, ‘How I Love You’, ‘Love Letter’, ‘Love Me With All Of Your Heart’, ‘Don’t Let The Old Man In’, ‘Everywhere I Go’, ‘The Last Waltz’, ‘EH Medley’ met o.a. ‘Spanish Eyes’, ‘Love Is All’….

Sommigen hadden het geluk van een handdruk van hem te krijgen. © PADI

Tussenin gaf Engelbert toe dat hij wat nerveus was, want hij stond door corona twee jaar niet op het podium. Hij vertelde over zijn band met internationale artiesten en stond op die manier stil bij Elton John en ook bij Tom Jones. Engelbert toonde nu en dan eens dat hij ook de danspasjes niet is verleerd. Op het einde van zijn optreden stroomde het publiek naar voor om dichtbij hun idool te staan, die voor zijn laatste nummer zich op een zitbankje installeerde. Vooraleer hij vertrok, schudde hij enkele handen van het publiek, nam hij enkele enveloppes in ontvangst, en gooide hij enkele zakdoekjes in het publiek. Een blijvend aandenken voor wie er één kon bemachtigen.

Engelbert Humperdinck: 85 jaar! © PADI

Chapeau voor deze artiest, die ondanks zijn 85 jaar toch nog 90 minuten op het podium stond. De ene keer klonk zijn stem krachtiger dan tijdens een andere zong, maar dat stoorde niemand. Engelbert stond immers terug op een podium én voor de talrijke fans was dat het allerbelangrijkste. (PADI)