Internationaal geprezen Georges Michael-tribute ‘The Edge of Heaven Tour’ met de Belgische leadzanger Ivann komt naar Owla Brugge

Het overlijden van superster George Michael dompelde de muziekwereld in december 2016 in een diepe rouw, maar gelukkig overleven zijn onsterfelijke hits de tand des tijds. Dit najaar krijgen de vele George Michael-fans in België eindelijk weer waar ze al lang terug recht op hebben. Na eerdere succesvolle en veelgeprezen doortochten in ons land, strijkt de sublieme George Michael tribute show ‘The Edge Of Heaven Tour’ op zaterdag 11 november 2023 neer in Owla Brugge. De Belgische leadzanger Ivann, één van ’s werelds meest fenomenale ‘look-a-like-lead’-stemmen, laat samen met een fenomenale liveband en vergezeld door drie fantastische backing vocals, de hits van George Michael en Wham! één voor één herleven. ‘Faith’, ‘Father Figure’, ‘I’m Your Man’, ‘Careless Whisper’, ‘Outside’, ‘Freedom’, ‘The Edge Of Heaven’,…allemaal komen ze aan bod tijdens deze verbluffende concertavond. Tickets voor ‘A Tribute To George Michael – The Edge Of Heaven Tour’ op zaterdag 11 november om 20.30 uur in Owla Brugge.

“Amazing”, “Incredible” en “Buiten categorie”, waren de meest gehoorde reacties na afloop van de uitverkochte wereldpremière van ‘A Tribute To George Michael – The Edge Of Heaven Tour’ in de Antwerpse Stadsschouwburg in 2018. Met een dubbele biss en drie staande ovaties werden wereldzanger Ivann (Vermeer) en zijn sublieme band uitgezwaaid.

De nationale en internationale George Michael-fanclubs zijn het sindsdien unaniem eens: elke fan en elke muziekliefhebber moet deze totaalbeleving meemaken: “We kwamen voor zijn hits, ‘Faith’, ‘Careless Whisper, ‘Freedom’, ‘The Edge Of Heaven’ en werden bijna letterlijk anderhalf uur weggeblazen door de krachtige stem van leadzanger Ivann, de topmuzikanten en sublieme backingvocals”, “Dit is de ultieme tribute show die zorgt voor nieuwe herinneringen, gebaseerd op de hits en klassiekers van George Michael en Wham!”, “We weten zeker dat George hier heel trots op zou zijn!”, “Een must-see!”, klinkt het bij de Belgische, Nederlandse, Duitse en Engelse fanclubs.

De fenomenale show en Ivann’s ijzersterke interpretatie van George Michael, kregen na deze lof van pers en publiek een nationaal en internationaal vervolg. Ivann mocht zelfs als George Michael het podium delen met de Nederlandse superster Glennis Grace, tijdens haar uitverkochte Whitney-tribute in de Antwerpse Lotto Arena op 26 oktober 2019. Geen onbekend terrein voor hem, want Ivann (Vermeer) deelde ook al het podium met o.a. wereldsterren Lionel Richie en Paul Young.

Tijdens ‘A Tribute To George Michael – The Edge Of Heaven Tour’ verlegt hij wederom zijn grenzen met weergaloze versies van ‘Faith’, ‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’, ‘Father Figure’, ‘Careless Whisper’, ‘Wake Me Up’ en de rest van de onsterfelijke George Michael-klassiekers. Ze komen allemaal even geloofwaardig en met het nodige respect aan bod in de show, met dank ook aan de 3 uitzonderlijke backings en de ijzersterke liveband. (PADI)

