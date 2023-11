Inspecteur Van In keert terug in een interactief theaterconcept met ‘Aspe – Moord in de studio’

Vandaag stelde Backstage Producties hun allerlaatste en zesde productie voor van dit theaterseizoen: ‘Aspe – Moord in de studio’. Producenten James Cooke en Dirk Van Vooren kondigden met trots de terugkeer aan van een icoon. Niemand minder dan Herbert Flack kruipt in de huid van zijn meest legendarische personage; inspecteur Van In uit de welgekende Aspe-reeks op televisie. De figuur kreeg ook twee theatervoorstellingen waarin Flack telkens de hoofdrol vertolkte. Voor de gelegenheid wordt de televisiestudio van Play Zuid de plek waar het theaterpubliek, samen met Van In, een moord oplost. Het script van ‘Aspe – Moord in de studio’ werd geschreven door Frank Van Laecke en Peter Römer. Regisseur Jaak Lema mag beschikken over een vlaamse topcast die Herbert Flack zal omringen in dit innovatieve theaterstuk.

Co-scenarist Frank Van Laecke, tevens bedenker van het concept, blikt enthousiast vooruit: “Aspe blijft een iconisch gegeven. Ik ben ervan overtuigd dat het publiek het weer ontzettend spannend zal vinden om als getuige van een moord in een tv-studio aanwezig te zijn en om samen met Van In de dader te ontmaskeren. Bovendien vind ik het heerlijk dat mijn goede vriend Herbert Flack zijn leren jas terug mag aantrekken om het onderzoek in goede banen te leiden.”

Nico Warrinnier, Dirk Vanvooren, Frank Van Laecke, Inspecteur Van In, James Cooke en Bob Jennes. © PADI

Om het interactieve concept kracht bij te zetten zal ‘Aspe – Moord in de studio’ zich afspelen in een echte tv-studio bij Play Zuid in Antwerpen. Het perfecte decor om cast en publiek zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen en vooral zodat iedereen die een voet binnen zet reeds vanaf de foyer ten volle geniet en mag rekenen op een complete beleving.

Frank Van Laecke, inspecteur Van In en James Cooke © PADI

INTERACTIEF: ASPE – MOORD IN DE STUDIO

Net voor de opnames van een populaire tv-show, waarin de inmiddels gepensioneerde hoofdinspecteur Van In centrale gast is, wordt de regisseur van het programma dood aangetroffen. Al snel blijkt dat de man werd vergiftigd. De jonge inspecteur De Swaef heeft de leiding van het onderzoek en ontdekt al gauw dat er meer mensen in de studio rondlopen die belang hebben bij de dood van de regisseur. Lukt het De Swaef deze ingewikkelde puzzel op te lossen en slaagt Van In erin zich niet met de moordzaak te bemoeien? Samen met het publiek, dat getuige was van de moord, wordt alles op alles gezet om de moordenaar te ontmaskeren. (PADI)

Vanaf 17 mei tot en met 16 juni in Play Zuid in Antwerpen. Tickets: 39, 35 en 31 euro. Info en tickets: www.backstage-producties.be