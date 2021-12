Ingeborg over ‘Winterrevue – Made in Belgium’: “Door te lachen maken we gelukshormonen aan”

Wekenlang repeteerde Ingeborg uit Brugge voor de ‘Winterrevue – Made in Belgium’ in Theater Elckerlyc in Antwerpen. De repetities waren voor haar heftig, want ze stond al jaren niet meer in het theater. En net dat de show volledig was afgewerkt en de première begon, moest Theater Elckerlyc één dag later terug de deuren sluiten, want ook in deze zaal mogen er maar 200 mensen meer binnen en voor zo’n productie is dat niet rendabel. Ingeborg zucht net na de première en zegt tegen ons op het podium: “Het genieten van het spelen heb ik gemist…”.

Hoe verliepen voor Ingeborg die voorbije weken?

“Dat is een rollercoaster geweest van intensiteit, het was heel intens. Ik ben dat echt niet meer gewoon. Ik moest bijbenen qua dansen en choreografie, ook dat samenspelen had ik niet direct onder de knie. In mijn eigen zaak De evolutie kan ik mijn eigen ding doen, heel veel improviseren. Nu moest ik rekening houden met de collega’s. Het was pittig, écht pittig. Het dansen was uitdagend en ook de timing van de mensen die ik moest leren kennen. Zij hebben zoveel ervaring, ik kwam daarbij. Maar zij hebben mij prachtig opgevangen, constant begeleid. Het was de voorbije weken heel pittig. Het werd nog heftiger vanaf het moment toen die duistere schaduw over ons voorbij kwam. We wisten niets, konden we de première spelen of niet? We waren daar al weken mee bezig, Stany al maanden met die voorbereidingen.. “

Erg dat jullie daarmee moeten stoppen, terwijl het publiek zo uitkijkt naar een lach en ook de stembanden wil smeren.

Ingeborg: “Inderdaad, én dat het zo nodig is. De lach is zo herstellend. We maken door te lachen endorfines aan, dat zijn gelukshormonen. Als je dat allemaal dicht doet, enkel maar de mensen opsluit in een huis, dat is precies het enige dat we nog mogen doen… Ik hoop dat ze zich daarvan bewust worden. Gelukkig ligt mijn scheurkalender voor 2022 in de winkel, die vol tips zit om ondanks alles geluk te ervaren.”

De cast van de Winterrevue – Made in Belgium. © PADI

Hopen jullie om toch nog in december terug te mogen spelen?

Ingeborg: “Er zijn nu gesprekken bezig om na het volgend overlegcomité toch speelklaar te zijn. We zijn immers klaar met onze Winterrevue, we willen dus spelen en vanaf dat we mogen, zullen we dat ook doen.”

Op ’t einde van de show bemerkte ik dat je even emotioneel werd. Je keek naar beneden, de arm voor je gezicht en je kreeg een schouderklopje van de collega’s die naast je stonden.

Ingeborg: “Natuurlijk, dat is heftig hé. Ik wilde ‘Door de wind’ niet meer zingen, maar daar maakten ze dan zoiets prachtig van. Het is een soort herstel van mijn Studio Herman Teirlinck-periode. Zo lang ben ik al weg. Ik deed veel tv, maar dat theater liet ik gaan. Dan heb je dat allemaal meegemaakt en plots mag het niet meer.”

Smaakt dat nu naar meer theater?

Ingeborg: “Ik weet dat niet, ik laat dat open. Ik zat nu op ’t moment dat die spanning wat verdwenen was, dat ik ervan begon te genieten. Wat moet ik zeggen? Waar? We hadden hard gerepeteerd. Britt zei dat nu de vreugde van het spelen zou beginnen. Maar het genieten van het spelen heb ik gemist en mocht ik maar enkele keren meemaken want we moesten ermee stoppen. Dat is spijtig, maar hopelijk kunnen we vlug weer aan de slag.” (PADI)

Ingeborg zingt ‘Verlangen’. © Steven Hendrix

De nieuwe versie van ‘Door de wind’ kan je hier beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=M9uCrygyjDY – ‘Winterrevue – Made in Belgium’ – Info via de website van Theater Elckerlyc.