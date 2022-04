Ingeborg over de ‘Winterrevue’, euh ‘Paasrevue’: “Dit is een échte stiel, ik kom hier precies langs als een toerist”

Tot en met zondag 1 mei staan er telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag (2 x) en zondag nog zestien shows van ‘Winterrevue, euh Paasrevue – Made in Belgium’ op de affiche van Theater Elckerlyc in Antwerpen. Ingeborg Sergeant van de yogastudio De evolutie in Brugge gooide eveneens haar hele agenda door elkaar om toch maar in april vrij te zijn om mee te spelen. Ze staat graag op het podium en ook aan de zijde van Dirk Van Vooren, geboren Bruggeling die nu in Sint-Niklaas woont.

Hoe blij ben je dat je terug kon starten?

Ingeborg: “Superblij! Het was enorm heftig het moment dat het erin werd gehakt. We leefden weken naar die première toe. Nu voelen we weer het publiek. We moesten terug een repetitieproces doorleven. Er zat vier maanden tussen, we moesten opnieuw beginnen..”

Het publiek was nu rustig in vergelijking met de première in december

Dirk: “Misschien komt dat omdat het morgen terug werkdag is, want ’t is nu donderdagavond.”

Ingeborg: “Bij de liedjessketch had ik echter het gevoel dat de mensen maar bleven lachen. Zo luid lachen. Ik had het gevoel dat het nog nooit zo heftig eraan toeging, maar het is iedere avond een beetje anders hé.”

Maar ik praat niet over de sketchen, wel algemeen over het enthousiasme van de zaal.

Dirk: “Op de première in december waren er 750 personen aanwezigen, nu een 500-tal. Dat is ruim 250 mensen minder en dat is 1/3 minder lawaai. In een kindercreche weten ze wat dat is hé.”

Je sloot vanavond af: tot volgend jaar, maar eigenlijk is het al tot eind dit jaar, want in december brengen jullie de zevende ‘Winterrevue’.

Dirk: “Ja, inderdaad PADI, dat zal ik morgenavond moeten aanpassen. Ik zou beter zeggen: tot volgende keer of tot in december!”

Ingeborg en Dirk, twee Bruggelingen op het podium van de Winterrevue in Antwerpen. © PADI

Jullie repeteerden terug twee dagen met orkest. Verliep dat opnieuw vlot?

Ingeborg: “Je zal het niet geloven, maar gisteren heb ik alles gefilmd om die pasjes nog eens te kunnen bekijken en in te studeren. Maar ze helpen mij zo. Ik word gedragen door de andere leden, door de crew, door het ensemble. Dat is zalig om op zo’n manier te werken.”

Zijn jullie ook al bezig met de voorbereidingen voor de volgende ‘Winterrevue’?

Dirk: “Tijdens de pauze spraken we erover. Stan kwam naar beneden en zei dat we een topshow brachten. Hij vroeg zich ook af: wat gaan we binnen zes maanden brengen? Dan moeten we al terug repeteren voor onze volgende show.”

Wat is het moeilijkste in deze ‘Winterrevue – Made in Belgium’?

Dirk: “Iedereen op de een of andere manier gefocust houden. Wat we doen, is en blijft uniek. We moeten er iedere avond staan. Nu voelden we op ’t einde dat de mensen uit de bol gaan, maar morgenavond moeten we er terug staan en terug vanaf nul opbouwen. Dat is het moeilijkste. We mogen dan niet de energie van deze avond om 23 uur meenemen naar de show van de avond erop om 20 uur, want dat zijn dan nieuwe mensen én ook die mensen hebben recht op een mooie show.”

En wat vind jij het moeilijkste?

Ingeborg: “Hoeveel uren tijd heb je? (lacht) Dat is een echte stiel. Ik kom hier precies langs als een toerist. Dat is pittig hoor. Teksten of dansjes onthouden is niet gemakkelijk. En dan begint Dirk tijdens de show iets anders te zeggen, waardoor ik mijn draad van ’t verhaal kwijt ben en dan moet ik heel snel mijn draad terug oppikken, maar ik weet niet waar die ligt. Het goede nieuws is: we helpen elkaar. Dat voelde ik al in december aan, maar ook nu is dat een feit.”

Denk je: na 1 mei is het voor mij voorbij? Oeff!

Ingeborg: “Neen hoor. Ik wil nu proberen te genieten. Ik ben nu nog altijd aan het werk. Dirk zegt wel je moet je gefocust houden, maar ik ben gefocust.”

Dirk: “Als je vooral wilt genieten, dan moet je een kaartje kopen van de show (lacht)”

Ingeborg: “Ik zie Dirk al meer genieten. Ik zou dat voor mezelf ook wel willen, maar zij zijn jaren voor hé. Nu leef ik deze maand op hotel in Antwerpen. Ik ken mijn teksten, ga straks een bad nemen en nogmaals mijn teksten doorlopen. Ik wil die nog beter onder de knie hebben voor de volgende shows, zodat ik echt ook kan genieten van die shows. Maar mijn collega’s hebben allemaal jaren voorsprong in dat vak. Chapeau! Het is een échte stiel.”

Je bent nu 55 jaar. Mogen ze binnen vijf jaar nog eens aankloppen om mee te doen?

Ingeborg: “Natuurlijk! Dat is echt tof. Het brengt mij in balans. Therapie geven in mijn yogastudio is niet te onderschatten. Tijdens de Covid-periode moest ik zoveel therapie geven, waardoor ik nood had aan iets anders. Wat ik nu doe, helpt mij. Ik moest wel heel mijn agenda omgooien, dat was niet evident. Mijn medewerkster Ellen mag nu zelfs voorlopig geen sessies meer zetten op maandag, want ik ben kapot.”

Dirk: “We hebben nu nog 16 shows. Er zal echter een moment komen dat je alles heel goed weet en dat je van het meespelen gewoon energie zal terugkrijgen. Gisteren was ik na de repetitie kapot, omdat er geen publiek zat en je geen return terug krijgt. Maar mét publiek is dat iets heel anders. Je geniet dan ook ontzettend meer. Je gaat dan energie krijgen in plaats van energie te verbruiken.”

Dirk in de sketch met de meeuw. © PADI/Daniël

Wat vind je de mooiste act?

Dirk: “Er zitten veel leuke acts in. Het is tof dat alles in z’n plooi valt en dat je werkt met mensen die metier hebben, die weten waarmee ze bezig zijn. Ik kan genieten van Ingeborg die ‘Verlangen’ zingt. Ik kan genieten van Ann, Helle en Laurens die een medley van Ann Christy brengen, terwijl wij ons aan het verkleden zijn. Ik geniet van Patrick en Britt die onwaarschijnlijk goed zijn in het brengen van sketchen. Ik vind het leuk om dat te zien en het is een opbouw hé.”

Ingeborg: “Ik ben een ongelofelijke grote fan van die Benny. Ik zag de opnames van ‘De Domste Mens’, die vind ik hilarisch hé. Het is wel op z’n lijf geschreven. Zalig! Die figuur mag blijven bestaan.” (PADI)

