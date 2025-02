Ingeborg ontmoet voor het eerst haar kleurrijke collega’s van ‘Zen aan Zee’, de nieuwe zomerse variéteshow in Het Witte Paard

‘Zen Aan Zee’ belooft nu al een onvergetelijke zomerse variétéshow in Het Witte Paard in Blankenberge te worden, die Ingeborg voor het eerst sinds hun ‘Schuif Af!’-avonturen, opnieuw herenigt met Christophe ‘Bartje’ Stienlet. Ook komische legende Dirk Van Vooren keert na lange tijd terug naar zijn vertrouwde stal in Blankenberge samen met Patrick Onzia.

Een aantal weken geleden kwamen alle castleden voor het eerst samen tijdens een verrassend kleurrijke fotoshoot. Het resultaat wordt vandaag trots voorgesteld door producent Ben Van den Keybus. ‘Zen aan Zee wordt een vrolijke en komische namiddagshow met straffe muziek, hilarische sketches en internationale circusacts voor een breed publiek. De bijzondere chemie tussen de castleden straalt van deze vrolijke affiche,’ aldus Ben. ‘Ik nodig iedereen van 7 tot 107 uit om deze zomer zorgeloos te komen genieten van deze heerlijke bende.’

Ingeborg reist dit jaar naar Blankenberge om rust te vinden en terug zen te worden aan zee. Maar al snel komt ze onbedoeld terecht in komische situaties die zullen knipogen naar het collectief geheugen. Een flashback naar de jaren 1990 samen met Christophe Stienlet mag niet ontbreken en ook haar collega’s Dirk Van Vooren, gekend van zijn ontelbare typetjes, en Patrick Onzia, die zijn gouden stem combineert met een perfect gevoel voor timing, tekenen present. Lissa Lewis en David Vandyck zorgen dan weer voor een flinke scheut ambiance met hits van vroeger en nu. Zoals altijd in Het Witte Paard, wordt alles 100% live gezongen. Natuurlijk mogen ook de Vegas Showdancers en indrukwekkende internationale acts niet ontbreken. Of zoals Ingeborg het zelf samenvat: ‘Of je tijdens de zomerse variétéshow ‘Zen Aan Zee’ volledig tot rust zal komen? Dat denk ik niet. Maar lachen, jezelf amuseren en meezingen? Dat lukt zeker!’. (PADI)

‘Zen Aan Zee’ speelt alleen in Het Witte Paard in Blankenberge van 27 juli tot en met 13 september, telkens om 14.30 uur. Tickets kan je bestellen via www.witte-paard.be of telefonisch via 070 250 200.