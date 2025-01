Ingeborg en Willy Sommers zijn twee nieuwe namen voor komend Kustschlagerfestival in Studio 100 Theater in De Panne

De affiche van het Kustschlagerfestival is volledig en deze editie heeft opmerkelijke namen op de affiche. De organisatie heeft namelijk niemand minder dan Ingeborg weten te strikken voor een exclusief gastoptreden. De zangeres, bekend van haar tijdloze Eurovisiesongfestivalhit “Door De Wind” staat op het grote Kustschlagerfestivalpodium en brengt haar unieke warmte en muzikaliteit naar het festival. Dit exclusieve gastoptreden is dé kans om deze Vlaamse icoon live te zien schitteren.

De shows vinden plaats op drie woensdagen in september: 3, 10 en 17 september 2025 in het prestigieuze Studio 100 Theater in Plopsaland De Panne. Het Kustschlagerfestival biedt jaarlijks aan duizenden muziekliefhebbers uit heel Vlaanderen de kans om te genieten van een échte festivalsfeer, maar dan met het comfort van een concert. Het Studio 100 Theater in De Panne vormt de perfecte setting voor een onvergetelijke middag vol muziek en ambiance.

Naast Ingeborg pronken ook deze toppers op de affiche: Willy Sommers, Christoff en uiteraard de enige echte Balthasar Boma, de ster van FC De Kampioenen die met zijn Slagerparade voor een hilarisch en feestelijk spektakel zal zorgen. De affiche wordt vervolledigd met Paul Bruna, Lisa Del Bo, David Vandyck en Lindsay. Stuk voor stuk sterke namen uit de Vlaamse muziekwereld. (PADI)

Eén ticket kost tot 1 juni 30 euro. Daarna 33 euro. Aan de ingang van Plopsa (indien nog beschikbaar) betaal je 40 euro. Tickets en info via www.kustschlagerfestival.be