Ine De Deken organiseert ‘Boostweek’ in Tenerife: “Ook artiesten hebben wel eens nood aan een luisterend oor”

Van 15 tot 22 oktober organiseert ViZiT uit Veurne een eerste ‘Boostweek’ in Golf Del Sur in Tenerife op vijftien minuten van de luchthaven. Ine De Deken, bekend van het boek ‘Weten wat je wil als middel tegen stress en burn-out’ geeft tijdens deze boostweek tal van praktische workshops. Dit tussen veel ontspanningsmomenten en mogelijkheid tot me-time door. Deze zevendaagse vindt plaats in een beperkte groep in een luxevilla, met privezwembad in het Zuiden van Tenerife. Even de rust opzoeken en op hetzelfde moment ook werken aan een gezonde mindset, meer innerlijke veerkracht en een betere energiebalans. Wie dat ziet zal zich zeker goed voelen tijdens deze ‘Back2Balance-week’ op dit paradijselijke eiland.

Ine De Deken, psycholoog, stress & burn-out coach, wandelcoach en relaxatietherapeut, sprak vol enthousiasme over de eerste ‘Boostweek’ in de zon in Tenerife. We sloegen met haar een babbel in Bistro ’t Zand in Oostduinkerke.

Wat zoekt een West-Vlaamse klinisch psychologe in Tenerife?

Ine: “Vooral het klimaat, want dat is altijd fijn en mooi meegenomen. Niet enkel omdat het leuk is, maar ook voor de mentale gezondheid. Het licht, de zon, de energie, dat is iets dat heel veel mensen doet opladen, én mij ook. Eén van mijn grootste energiebronnen is inderdaad de zon. Ik ken het zuiden van Tenerife al tamelijk goed, want mijn mama gaat er al tien jaar om te overwinteren. Toen was het puur voor vakantie, maar in de coronaperiode besloten we er toch eveneens beroepsmatig te vertoeven.”

Je bent de grondlegger, stichtster en drijvende kracht van Centrum ViZiT Veurne. Wat is dit precies en waarvoor kunnen mensen er terecht?

Ine: “Centrum ViZiT is een paramedisch én een vormingscentrum wil zeggen dat het in feite een groepspraktijk is, waar we met verschillende therapeuten en zorgverleners in verschillende disciplines werken. We geven zowel psychotherapeutische begeleiding, maar ook yoga… Er is ook een osteopaat en podologe aanwezig. Alles voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Vanuit het vormingscentrum organiseren we zowel live als online workshops, vormingen en lezingen, zowel in ViZiT zelf als in bedrijven of organisaties. Ons team bestaat uit twaalf personen.”

Hoe lang ben je zelf al actief als klinisch psychologe?

Ine: “Als psychologe twaalf jaar, als zelfstandige en coördinator binnen ViZiT vijf jaar.”

Je bent ook bedrijfscoach. Hoe belangrijk is zo’n coach voor een bedrijf? Is een bedrijfscoach na corna nu meer in trek binnen een firma?

Ine: “Tijdens corona lag het wat stil, zoals zoveel zaken. Door corona is de nood aan bedrijfscoaches wel groter geworden.”

Even nieuwsgierig zijn: gaan artiesten ook naar een psycholoog of zoeken ze steun bij een coach?

Ine: “Zeker en vast, denk maar recent aan de burn-out van André Hazes. Dat werd ruim besproken in de media. Muziekartiesten leiden heel vaak aan overmatige stress, aan depressie omdat het teveel is wat op hen afkomt. Worden ze geconfronteerd met zware levensgebeurtenissen, dan hebben ze door hun bekendheid weinig tijd om het in alle rust te verwerken. Gelukkig staan er dan goede therapeuten of coachen aan hun zijde. Persoonlijk werk ik vooral met plaatselijke artiesten, niet met dé grote artiesten.”

Wat zijn de dingen die je als bedrijfscoach beter maakt? Hebben door de coronasituatie mensen meer of minder nood aan coaching?

Ine: “Tijdens de bedrijfscoaching werken we voornamelijk aan het installeren van een beter welzijn op het werk en dan vooral op psychosociaal vlak. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers een betere werkflow ervaren, een betere werkmotivatie krijgen en zich beter ondersteund voelen op psychosociaal welzijnsniveau, zowel door de leidinggevende en de organisatie op zich, en ook door de naaste collega’s. Daarnaast proberen wij bepaalde werkstressoren – hoge werkdruk, spanningen binnen een team – doelgericht aan te pakken.”

Met ‘Weten wat je wil als middel tegen stress en burn-out’ debuteerde je als auteur. Waarover gaat dit boek? Voor wie is het bestemd?

Ine: “Het boek is voor een ruim publiek geschreven, omdat het geen prototypisch boek is rond burn-out, zoals er al zovelen op de markt zijn. Ik had geen behoefte om een boek te schrijven over wat is een burn-out, hoe herken je een burn-out, hoe herstel je ervan, want daarrond bestaan er al heel veel goede boeken. Ik wou het ruimer maken: wat is in feite de beste preventie om burn-out bij jezelf te voorkomen. Eigenlijk gaat het boek daarover. Als je weet wat je wilt, als je echt connectie wilt maken met jezelf en met wat echt belangrijk is in jouw leven, pas dan kan je écht met jezelf aan de slag. Het boek helpt je in deze ontdekkingstocht naar jezelf én leert je doelgericht actie nemen en heel concrete stappen erin te realiseren. Stappen zetten richting je toekomstdoelen, zorgt voor een positieve energie en flow. En die flow is de beste preventie tegen burn-out. Het boek geeft je concrete methodieken om stappen te zetten richting levensdoelen, levensdromen en behandelt daarnaast de valkuilen die op je weg kunnen komen en die je kan aanpakken.”

Hoelang werk je al rond burn-out. Het is toch maar enkele jaren dat dit thema zo ruim aan bod komt in de media.

Ine: “Och, de laatste jaren meer en meer, maar ik ben er zeker van dat het al veel langer aanwezig is. Mijn roots ligt in de ouderenzorg. Ik begon in een wzc als psychologe en beleidscoördinator. Daar werd ik veel geconfronteerd met burn-out bij zorgverleners, specifiek in de ouderenzorg. Zo begon mijn interesse te ontstaan rond het thema burn-out. Ik ben er toch al meer dan tien jaar actief mee bezig.”

Waarom vond je het noodzakelijk om dit boek uit te brengen?

Ine: “Niet uit noodzaak, maar ik wilde wel met dat boek een steentje bijdragen aan het sensibiliseren rond het thema burn-out en het doorbreken van het taboe. Ik bemerkte bij mijn eigen cliënteel dat er nog altijd veel taboe is om erover te spreken. Een taboe om aan vrienden, collega’s en familie te zeggen dat ze thuis zijn met een burn-out. Er is nog veel schaamte errond. De mensen voelen zich zwak, terwijl het bij de sterkste onder ons voorkomt. Enerzijds sensibilisering, anderzijds wilde ik een actief werkboek schrijven. Het is echt een zelfcoachboek geworden vol met opdrachten, waarin mensen concreet met zichzelf aan de slag kunnen. Van nature uit ben ik een oplossingsgericht persoon. Ook als psycholoog probeer ik op een oplossingsgerichte manier te werken, vanuit de positieve psychologie. Deze denk- en werkwijze vind je ook heel sterk terug in het boek.”

Maar wat vaak in de media komt, blijft ook bij de mensen hangen. Mijn huisarts zegt altijd: praat men in de tv dat de griep in aantocht is, dan heb ik binnen de week niets anders dan patiënten in mijn kabinet zitten die zich grieperig voelen. Kan ook een burn-out enkel tussen onze oren zitten?

Ine: “Neen! Het is niet zoals iemand die thuis blijft van ’t werk door migraine en dat dan ook drie collega’s dezelfde symptomen hebben. Een burn-out komt voor bij heel gepassioneerde mensen, die niet vlug een burn-out gaan veinzen, want die zijn heel gedreven met hun job bezig en die komen daar niet graag voor uit. Daarnaast is een burn-out ook medisch heel duidelijk aantoonbaar. Laat je bloed afnemen en laat je cortisolniveau bepalen, dan ga je dat heel duidelijk bemerken. Dat kan je niet zomaar veinzen.”

Wat zijn jouw vijf ultieme anti-stress tips?

Ine: “De zon, voldoende naar buiten gaan. Vooral voor mensen die op kantoor werken. Ga tijdens de lunchpauze naar buiten, beter vijf minuten stappen dan blijven zitten. Beweeg voldoende, rust voldoende, slaap voldoende én doe aan goede zelfzorg. Zowel op basisniveau, gezond eten, maar ook zelf eens durven en eigen rustmoment te nemen, zonder je schuldig te voelen.”

Wat doe jij zelf om stress tegen te gaan? Door je job heb je ongetwijfeld zelf geen stress.

Ine: “Ook ik ben geen rustig type, echt niet. Ik ben meer een duizendpoot. Door die zelfzorg hou ik mezelf heel goed in balans. Wandelen is voor mij een rustgever. Vooral in de natuur. Ook wandelen langs de zee, een goed boek lezen, even padel spelen met mijn partner of vrienden, even gaan zwemmen. In de winter staat onze skireis op het verlanglijstje. Dat is mijn energiebooster in de wintermaanden.”

Je bent ook een wandelcoach. Wat is dat precies?

Ine: “Een wandelcoach is een coach die de natuur gebruikt en vooral de elementen in de natuur om therapeutische processen op gang te zetten, waarbij we de dingen die we vinden in de natuur, zoals schelpjes op het strand, de bomen, het gras, takken in de natuur…gaan aanwenden om de cliënt tot therapeutische inzichten te brengen.”

Je bent een West-Vlaamse. Merk je dat er in West-Vlaanderen meer of minder mensen last hebben van stress en burn-out of is dat natte vingerwerk?

Ine: “Wat we hier wel zien is dat het taboe om erover te praten wel nog groter is, vooral in de Westhoek. We noemen de West-Vlamingen niets voor niets ‘binnenvetters’. Mensen vinden het vaak moeilijk om erover te spreken. We zien in cijfers en statistieken dat burn-out heel verspreid zijn, zowel over de grenzen heen, qua provincies, leeftijd, beroepscategorieën, enz. zijn er maar weinig uitschieters. De zorg is wel een uitschieter, maar niemand is er 100% van gespaard.”

Met een ‘Boostweek’ in Tenerife ga je nog een stapje verder door mensen in he buitenland te coachen. Wat is het precies? Hoe werkt het en hoe zit dit verhaal in elkaar? Waar ligt de focus op?

Ine: “We deden dat al in Noord-Frankrijk, maar daar werden we geplaagd door immense regenbuien dagen na elkaar. Ons buitenprogramma met wandel- en yogalessen viel letterlijk en figuurlijk in het water. Dat lukte wel voor de sportievelingen met een regenjas. Toch kies ik nu liever heel bewust voor een zonnig eiland met weerzekerheid en een aangenaam klimaat. Waarom één volledige week met een kleine groep van acht à tien mensen in de zon? Deze mensen verblijven in een luxevilla waarbij ze door middel van met veel workshops, yoga, relaxatie, beweging en natuur met zichzelf aan de slag gaan. In één week kan je heel wat mindset veranderingen bekomen. Dat tracht ik te bereiken met m’n ‘Boostweek’. Ik probeer de mensen in één week tijd bewust te maken van hun energiebalans, hun energievreters, hun energiegevers én hoe dat ze – eens terug in België – echt voor zichzelf terug aan de slag gaan om al de concrete dingen, de tools en methodieken die ze daar kregen, in combinatie met rust en ontspanning thuis toe te passen. In de boostweek wil ik zaadjes planten, die ze bij zichzelf kunnen laten uitgroeien tot prachtige bomen.”

Na één week worden ze dus zen en kunnen ze een nieuwe en vooral gezonde levensstijl aangaan, juist?

Ine: “Na één week kunnen we een mindsetverandering installeren voor mensen die ervoor open staan. Mensen die in een heel zware burn-out crash zitten, gaan niet na één volledige week gezond naar huis, was het maar waar. Toverstokjes heb ik niet, maar na één week gaan we ze wel heel veel concrete tools, methodieken en oefeningen hebben aangereikt, waardoor ze begrijpen waarom ze in die burn-out zijn terecht gekomen. Die boostweek is niet enkel voor mensen met een burn-out. Ook andere mensen die zich niet goed in hun vel voelen, kunnen bij ons terecht. Dat komt in die week écht naar boven door de combinatie van workshops, enz. Indien ze wensen is een individueel moment ook mogelijk.”

Wanneer organiseer je die boosterweek de eerste keer in Tenerife? Wat kost het en hoe kunnen mensen zich inschrijven?

Ine: “Van 15 tot 22 oktober is het de eerste keer in Tenerife. Die periode is een bewuste keuze vooraleer de herfst en daarna de winter met de donkere dagen begint. Het vallen van het blad is vaak een moeilijke periode voor sommige mensen. We willen dan nog een stevige boost geven aan de mensen. De mensen kunnen zich inschrijven via de website van ViZiT, dan doorklikken naar contactpagina. De basisprijs is 980 euro, inclusief verblijf in luxevilla met privézwembad, alle workshops, bijkomende relaxatie- en yogalessen. Wie vol pension wenst, betaalt 200 euro meer. Het is dus de bedoeling dat mensen vanuit België of Nederland afkomen. Het is niet voor Spanjaarden in Tenerife. Heel wat mensen kiezen bewust om dat alleen te doen, andere mensen kiezen om een vriendin, familielid of collega mee te nemen. Iedereen kiest zelf. We reizen met het vliegtuig én dat is al een hele ervaring.”

Wat brengt de toekomst voor Ine De Deken? Een nieuw boek? Veel werk in Tenerife? Andere nieuwe uitdagingen?

Ine: “Een nieuw boek staat niet op de planning. Ik ben bezig met nieuwe projecten, zoals onder andere enkele onlinetrajecten en groepstrainingen die mensen kunnen volgen van eerder waar en waarbij we online samenkomen via videocalls. Ik ben ook gevraagd om een app rond begeleidde zelfzorg en groeitrajecten mee te ontwikkelen. Wees maar gerust, ik zit niet stil.” (PADI)

Inschrijven voor de reis naar Tenerife via www.centrumvizit.be/agenda. Info via: info@centrumvizit.be