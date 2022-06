‘Indiaan’ Herman Verbruggen gaat vierde repetitieweek in voor ‘Weekend Cowboys’

Dit voorjaar keek hij zijn collega’s nog toe vanuit de publiekszetels van Theater Elckerlyc in Antwerpen, maar binnen enkele weken mag acteur Herman Verbruggen zijn rentree maken bij de Sven De Ridder Company. In zijn tweede optreden voor Sven en Brik kruipt hij in de rol van één van de weekend cowboys. “Dat wil ik toch even rechtzetten. Ik maak wel deel uit van het gezelschap, maar ik ben geen cowboy. Een Indiaan!” corrigeert Verbruggen ons meteen als we hem erover aanspreken.

Het is inderdaad zijn tweede optreden voor de Sven De Ridder Company, want rond de kerstperiode van 2018 kroop hij ook al eens in de huid van ene Didier tijdens het winterstuk ‘Krakers onder de kerstboom’. En dat hij opnieuw erbij is, blijkt niet zo toevallig te zijn. “Ik zeg nogal graag dat ik vast verbonden ben aan dat gezelschap, maar het is ook echt wel een fijne company. Het is een theatergezelschap dat zoveel aandacht heeft voor de vorm dat je je als acteur, theatermaker of bezoeker op geen enkel moment bekocht gaat voelen. De affiches zijn er altijd perfect, de kostuums, de aankleding. Kortom, alles is er zoals het moet zijn.” Maar ondanks de vele lovende woorden, is het ook voor Herman Verbruggen een zaak van hard te werken vooraleer zo’n voorstelling effectief op de planken staat. “We gaan intussen de vierde repetitieweek in. Dat betekent dat we nog wel eventjes hebben om het onder de knie te krijgen, de rol en teksten in te studeren en je de handelingen van je personage eigen te maken. Dat is uiteraard zeer hard werken, maar er is ook tijd om voldoende plezier te maken achter de schermen. Dat moet ook, vind ik. Als je je als acteur niet amuseert met je rol of de voorbereiding, schort er wat aan de materie. Een kok moet ook niet in een keuken werken als hij niet graag met voeding bezig is. Daarom ben ik blij dat er ook tijdens de repetities ruimte is om te lachen, maar er moet natuurlijk ook gewerkt worden.”

In ‘Weekend Cowboys’ zal Herman Verbruggen de rol van ‘Bezige Bizon’ op zich nemen, de enige Indiaan binnen een cowboybende. “Zo’n vreemde eend in de bijt zijn, biedt natuurlijk ook zijn voordelen”, weet de acteur. “Op die manier val je natuurlijk iets meer op. Het is niet zo dat ik de hoofdrol op mij neem, maar ik mag letterlijk al met wat pluimen gaan lopen nog voor er één scène gespeeld is.” Of we al mogen weten waar het stuk over zal gaan? “Het is zo dat er verschillende van die cowboydorpen bestaan in Vlaanderen. Jaren geleden ben ik met de Scouts op een zondagmiddag eens naar club “El Paso” in Wuustwezel geweest, waar mannen en vrouwen één of ander cowboyverhaal naspeelden. Er werd ons toen op het hart gedrukt om er plezierig mee om te springen, maar er zeker niet mee te lachen. Want die mannen meenden dat serieus. Tot daar mijn eigen ervaring, maar met al die verhalen rond cowboydorpen hebben Sven en Brik wel een tof stuk in elkaar kunnen steken dat zich in zo’n dorp afspeelt. De meeste van die dorpen zijn stilaan in verval en veel gemeentes willen daar zelfs ook vanaf. In het dorp van Sven en Brik zijn er plotseling twee figuren die de zaak overgenomen hebben en allerlei zaken willen veranderen. En dat kunnen de gelegenheidscowboys natuurlijk niet zomaar laten gebeuren.”

Het doet ons alvast watertanden om vanaf volgende maand naar Antwerpen af te zakken. Voor West-Vlamingen die net als ons dezelfde intentie hebben, gaat Verbruggen nog een stap verder. “Ik ga namelijk een belofte doen aan de lezers van uw krant!” laat hij duidelijk optekenen. “Ik beloof dat het een heel fijne voorstelling gaat worden! Het is zo’n geweldig stuk dat lezers die komen kijken en het niet goed vonden, aan mij persoonlijk hun geld mogen komen terugvragen! Of ik het effectief ga geven is natuurlijk een andere zaak, maar ze mogen het altijd vragen (lacht). Neen, serieus, het wordt echt wel de moeite!” (PADI & Tom)

‘Weekend Cowboys’ speelt vanaf donderdag 14 juli in Theater Elckerlyc in Antwerpen en dat tot en met zondag 21 augustus. In tegenstelling tot het vorige stuk, ‘Proper Lakens’, zal deze show niet op reis gaan naar onze provincie. Tickets en info via www.svenderiddercompany.be