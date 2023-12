In het voorjaar van 2024 tourt Jan Smit met ‘Het Beste Van Jan Smit’: “Slechts vier optredens in Vlaanderen, waaronder één in Kursaal Oostende!”

Voor de talrijke fans van de Nederlandse artiest Jan Smit hebben we goed nieuws, want Jan komt in het voorjaar van 2024, zelfs al in de nieuwjaarsmaand, terug naar Kursaal Oostende. Met ‘Het Beste Van Jan Smit’ komt Jan alleen maar naar Vlaanderen, want deze concerten kan je niet in Nederland bekijken. In totaal doet Jan vier optredens (Gent, Hasselt Antwerpen) en één in Kursaal Oostende. En wat brengt Jan? “Mijn grootste hits, maar hits zijn verschillend voor de fans. De ene hoort dat liedje graag, de andere hoort liever een andere song”, verklapt Jan.

In de studio’s van MENT TV in Mariakerke (Gent) spraken we met Jan Smit. Hoe blikt hij terug op het bijna voorbije 2023? “Goed! Na lange tijd bracht ik terug een album uit, waar ik heel trots op ben. Ik ontving maar liefst drie gouden Awards voor dat album. Een betere score kan ik de voorbije twaalf maanden niet geven.”

Volgend jaar kom je met ‘Het Beste Van Jan Smit’ terug naar Vlaanderen. Wat mogen we van die theatertournee verwachten? Al uw hits?

Jan: “Ik zit nog met heel veel twijfels in mijn hoofd over wat ‘Het Beste Van Jan Smit’ in feite is. Want wat jij het beste vindt, heeft een minder hitgehalte voor de andere, en ik vind misschien andere liedjes het beste. Ik zit dus nog een beetje in dubio, omdat ik zoveel mogelijk afwisseling probeer te creëren bij concerten. Maar je moet natuurlijk ook altijd wel je hits zingen waar de mensen voor komen en waar de mensen je van kennen, die moet je tegenwoordig brengen en daarnaast wil je het beste van jezelf laten zien. Die koppeling is een beetje de vraag van ‘Wat is nou het beste?’ Is het mooiste het beste? Of zijn de liedjes die het hoogst gescoord hebben het beste? Ik vind dat best wel spannend. Je doet echter nooit goed voor iedereen.”

Hoeveel van dergelijke voorstellingen doe je in Nederland? En in Vlaanderen vier, klopt dat?

Jan: “In Nederland geen. Die tour is exclusief voor Vlaanderen.”

Wat een eer voor Vlaanderen.

Jan: “Het voorbije jaar bracht ik 35 shows in Nederland. Dat was nogal pittig. Ik besloot dus in het voorjaar van 2024 niet zoveel te doen en enkel op te treden in Vlaanderen.”

Jan Smit brengt zijn grootste hits. © PADI/Sandro

Vind je het fijn om theaterzalen te vullen?

Jan: “Ja, omdat dan het contact met het publiek wat closer is. Je hebt in een grote zaal wat meer afstand, dat is massaler, dat heeft ook zijn charme. Maar in het theater merk ik wel dat mensen naar me toe komen met bloemetjes, chocolade en speciaal bier… Maak dat maar mee hé (lacht).”

Ik weet het wel: jij komt graag naar Vlaanderen. Wat maakt dat voor jou zo bijzonder?

Jan: “Dat weet ik eigenlijk niet wat dat bijzonder maakt. Kijk, ik kom gewoon graag in Vlaanderen omdat ik me hier welkom voel, omdat de mensen altijd heel bescheiden en open naar mij zijn. In Nederland zijn ze meer verhard. Ja, de Nederland is meer hard, is directer, is wat confronterender. Vlamingen zijn wat gemoedelijker.”

Vorige week zeiden Suzan en Freek tegen mij: ‘De Nederlanders zingen wel luider mee dan de Vlamingen.’

Jan: “Daar ben ik het niet met ze mee eens. Maar goed, we hebben natuurlijk een ander soort muziek en misschien een ander publiek. Maar de hardheid van mee zingen is mij om het even hoor, als ze maar meezingen.”

‘Hoeken Van De Kamer’ is een typisch liedje uit jouw repertoire dat goed werkt in Vlaanderen en waarmee jij bij ons een heel jong en vooral studentenpubliek aanspreekt. Vind je zoiets leuk?

Jan: “Natuurlijk is het leuk als het ook bij de studenten aanslaat. Het rare is dat het nooit een hit was. Het is een liedje dat we 5 of 6 geleden hebben uitgebracht en dat echt niemand kende. Het werd plots door Tiktok groot gebracht. Ik heb geen Tiktok, maar mijn dochters hebben wel Tiktok. Die kwamen dan met allemaal filmpjes van studentenhuizen ‘papa, kijk eens, je bent een hit op Tikto

Jan Smit wil maar één iets in 2024: gezond blijven! © PADI/Sandro

k.’ En dat komt door o.a. dit liedje.”

En zit je nu daardoor toch op Tiktok?

Jan: “Nee. Ik heb Instagram, Facebook en Twitter. Ik heb daar al mijn handen mee vol.”

Hoe was het om met Marco Schuitmaker een Vlaamse versie uit te brengen van ‘Van Hasselt tot in Gent’?

Jan: “Laten we het niet overdrijven, we hebben alleen de titel veranderd. Dat was niet zo spannend, maar het was natuurlijk wel leuk dat het kon en dat het rijmt op tent. Wij hebben de connectie kunnen maken met Hasselt en Gent, omdat mijn shows daar ook plaats vinden. Ik vond het gewoon een hele leuke grap. Maar niet meer dan dat. We moeten dat dus niet overdrijven.”

Je hebt ook een grote passie voor het voetbal. Je zat net geen 10 jaar in het bestuur van FC Volendam.

Jan: “Ik ging van kleins af aan met mijn vader mee naar de wedstrijden, ik had op mijn derde al een seizoenkaart. Ik wilde altijd al zelf voetballer worden. Ik was niet goed genoeg. Ik ben dus maar bestuurslid geworden. Dat zit in je of niet, je wordt daarmee geïnfecteerd. Ik ben een echte voetbalfanaat.”

Wat ga je doen met de extra tijd die je hebt nu je gestopt bent als voorzitter van FC Volendam?

Jan: “Ik krijg meer vrije tijd. Ik denk dat ik heel veel uitstapjes ga maken met mijn vrouw.

Ben je daarmee gestopt omdat het veel van je vrije tijd vergde, of zeg je dat het een mooie periode van 10 jaar voorzitterschap was en er mag iemand anders verder doen?

Jan: “Nee, ik koos er niet vrijwillig voor. Er is een raad van commissarissen, die ons de laan uitstuurden Kijk, als mensen een andere koers varen, er is niemand groter dan de club, dus dan houdt het op.”

Op oudejaar word je 38. Hoe ga je dat vieren?

Jan: “Ik vier dat in Spanje met familie en vrienden. Ik hoop op mooi weer.”

Hoe zien de andere feestdagen eruit bij de familie Smit?

Jan: “Met kerst zijn we gewoon thuis. Dan zitten we ook met familie en vrienden samen. Maar mijn verjaardag is altijd op oudejaarsdag, dan maken we er een leuke dag van. Dat doe ik het liefst in de zon, als ik toch mag kiezen. Ik heb die luxe en geluk dat het kan.”

Wat mogen we jou toewensen voor het nieuwe jaar?

Jan: “De gezondheid! De rest vind ik niet zo belangrijk. Ik ben een tevreden man, maar dat is het enige wat je niet in de hand hebt: je gezondheid. Je kan je best doen, je kan je proberen fit te houden, maar onze gezondheid, dat wordt niet door ons bepaald.” (PADI)

Zaterdag 13 januari: Koningin Elisabethzaal in Antwerpen – Zaterdag 20 januari: Kursaal Oostende in Oostende – Vrijdag 15 maart: Trixxo Theater in Hasselt – Zondag 2 juni: Capitole Gent – www.ticketkopen.eu – www.concertevents.be