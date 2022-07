IN BEELD – Zomerhit installeert zich in Bredene en laat het publiek genieten van veel muziek

Het was fris aan de kust, maar toch kwamen duizenden mensen opdagen naar de opnames van Zomerhit in Bredene. Siska Schoeters en Niels Destadsbader mochten het geheel aan elkaar praten en van de vrije momenten maakte Niels gebruik om ook zijn eigen songs even kort op het publiek af te vuren. Natuurlijk zong iedereen mee.

Er waren heel wat bekende namen present in Zomerhit. Van Jérémie Vrielynck en Sali Haidara, van Bart Kaëll, Sylver tot Karista Khan, van de popsensatie Goldband uit Den Haag tot The Dinky Toys, van Berre tot Ozark Henry… De Frans-Maritaanse Willy William kreeg dan weer een gouden cd uitgereikt voor ‘Trompeta’. En dan hebben we ook nog Pommelien Thijs, Snelle & Metejoor die van het ene naar het andere optreden moesten bollen. Van ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende naar ‘Zomerhit’ in Bredene, enz. Deze uitzending wordt op zaterdagavond 30 juli op Eén getoond. Geniet van onze fotomap van tijdens de algemene repetitie. (PADI – foto’s OBI)