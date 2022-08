IN BEELD – Zomerhit in Blankenberge lokt heel wat bezoekers én internationale artiesten

Donderdagavond stonden er maar liefst drie internationale artiesten op het podium van Zomerhit in Blankenberge. Niet enkel de joviale Flemming uit Nederland, maar ook de Britse Ella Eyre én Sam Ryder uit het Verenigd Koninkrijk waren van de partij.

Het was heel druk aan de jachthaven in Blankenberge, waar Zomerhit gisterenavond werd opgenomen én ook op zaterdagavond 20 augustus wordt opgenomen én dan live uitgezonden. Gisterenavond was het niet enkel druk van de toeristen, maar ook van de vele bezoekers die afzakten naar de opname van Zomerhit. Er waren heel wat bekende artiesten present. In een presentatie van Siska Schoeters en Niels Destadsbader waren ook vier genomineerden aanwezig voor Zomerhit 2022: Emiline, Jaap Reesema & Lea Rue, Maksim én Niels Destadsbader. Er waren ook optredens van #LikeMe, Bart Peeters & Metejoor, Soulsister, X-Session… Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Daniël)

Opname donderdagavond 11 augustus: uitzending op zaterdagavond 13 augustus op Eén.