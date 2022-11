IN BEELD – Zilveren ‘Muzikantenstad’ in De Leest in Izegem

Zoals we al schreven: de zilveren editie van ‘Muzikantenstad’ in De Leest in Izegem was afgewerkt tot in de details.

Zowel het muziekprogramma als de choreografie, de kostumering en belichting vormden één geheel, waardoor deze show een pareltje was. Geniet van onze fotomap en dan zal je zelf bemerken hoe mooi het wel was. (PADI – foto’s Daniël)