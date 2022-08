IN BEELD – Zevende opname van ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende mét natuurlijk ‘Happy Birthday’ voor Willy Sommers

Dinsdag 9 augustus werd Willy Sommers 70 jaar. De zanger van o.a. ‘Laat De Zon In Je Hart’ had die dag geen rust, want er was de zevende opname van het VTM-liedjesprogramma ‘Tien-om-te-Zien’.

Het publiek zong luid, maar dan ook heel luid ‘Happy Birthday’ voor de jarige. Willy glunderde, bedankte het publiek. Wie creatief was, kon rekenen op een kiekje van onze fotograaf. Zoals dat meisje met haar bord ‘Mag ik een foto aub?’. Tijdens de repetitie ging Jelle Cleymans naar het meisje, haalde hij haar uit het publiek en kreeg ze haar foto. Op het balkon werd er dan weer gesupporterd voor K3 en heel wat andere bordjes gingen eveneens regelmatig de lucht in. Vanavond is het de laatste opname van dit liedjesprogramma. Een tip: doe zeker een trui mee, want na 20 uur zakt de temperatuur snel aan de kust. Subtropische temperaturen? Toch plots niet meer hoor! Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)