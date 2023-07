IN BEELD – Zaal Kruispunt in Eernegem uitverkocht voor Alwin, Gio Vano én Herbert

UITVERKOCHT! Inderdaad, zaal Kruispunt in Eernegem was uitverkocht voor de optredens van Alwin, Gio Vano én Herbert.

Alwin Rennen was de eerste artiest op het podium en hij wist direct de zaal mee te krijgen. Het publiek was enthousiast. Gio Vano bracht zijn fans in nog hogere muzikale sferen. De ambiance steeg met de minuut. Herbert sloot af én bij hem is het altijd feest wanneer hij optreedt. Ook dit optreden werd dus door iedereen als een topper aanzien. Op maandag 14 augustus is er een volgende show in Kruispunt in Eernegem in een organisatie van Gio Vano. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)