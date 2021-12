IN BEELD – ‘Winterrevue – Made in Belgium’ feestelijk geopend met bekende Vlamingen en terug dicht…

Zondagnamiddag vond de feestelijke première plaats van de ‘Winterrevue – Made in Belgium’ in Theater Elkerlyc in Antwerpen.

Bekend Vlaanderen was van de partij om deze opening bij te wonen, maar helaas moest Theater Elckerlyc al ’s avonds de deuren terug sluiten wegens de nieuwe richtlijnen van de federale overheid. Spijtig, heel spijtig, want deze zesde uitgave is een heel sterke editie met een mix aan muziek, humor, dans, enz. Iedereen die op het podium stond verdient een ferme pluim, want na weken van repeteren zorgden ze voor een sterk resultaat. Proficiat! (PADI – foto’s FODI)