IN BEELD – ‘Winterrevue – An Evening With The Six Pack’ in aanwezigheid van bekende Vlamingen

Ivo Pauwels, Wendy Van Wanten, Jan Van Dyke, Ray Verhaeghe, Luc Caals, Martijn Claes… dat zijn maar enkele namen van bekende Vlamingen die we opsommen die present waren op de feestelijke première van ‘Winterrevue – An Evening With The Six Pack’ in Theater Elckerlyc in Antwerpen.

De zevende editie was er één met alle ingrediënten die nodig zijn om een dergelijke productie voor te stellen, namelijk zang, dans, humor… En ’t was zeker en vast lachen geblazen met de sketchen van Benny De Kwiet, de controle van de politie die iemand zochten in de zaal, enz. Persoonlijk vonden we dat enkele meezingers ontbraken. Het Nederlandstalige lied kwam niet veel aan bod, met uitzondering van natuurlijk de afsluiter ‘Lekker Blijven Hangen’, dé Radio 2-Zomerhit van 2022 van special guest Margriet Hermans. (Tekst en foto’s PADI)

De ‘Winterrevue- An Evening With The Six Pack’ is te zien tot en met zondag 15 januari in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets en info op www.backstage-producties.be