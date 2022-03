IN BEELD – Wim Soutaer en Charles Van Domburg toveren Rhodesgoed in Kachtem om in een dansparadijs

Voor de allereerste keer stonden Wim Soutaer en Charles Van Domburg op de affiche van Rhodesgoed in Kachtem.

Niet lang voor hun optreden kwamen ze pas toe, maar ze waren nog maar begonnen met hun optreden of de zaal explodeerde al. Vanaf inderdaad de eerste song ‘Het is een nacht’ volgden al de eerste danspasjes en hoorden we velen al luid meezingen. Naargelang hun repertoire vorderde, explodeerde de volledige zaal. Vele deden mee in de polonaise of stonden op de dansvloer op een rustig nummer of genoten in groep van heel wat dansbewegingen. “Dit hebben we hier nog nooit gezien”, bekende Hilde van Rhodesgoed. En ze had gelijk, want ook wij – en we zagen toch daar al heel wat optredens – zagen nog nooit zo’n ambiance die maar bleef aanhouden vanaf ’t eerste nummer tot hun laatste nummer. En omdat het zo goed was bleven Wim en Charles maar verder zingen. Niet 40, niet 50, niet 60, maar volgens onze horloge toch méér dan 70 minuten. Chapeau! Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)