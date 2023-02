IN BEELD – Willy Sommers was met ‘De Soundtrack Van Mijn Leven’ present in De Spil in Roeselare

“De Spil in Roeselare, jullie zijn het béste publiek van Vlaanderen. Dit is hier niet normaal”, riep Willy tot de talrijke aanwezigen, die present waren op zijn optreden ‘De Soundtrack Van Mijn Leven’.

Het was niet de eerste keer dat Willy zo’n woorden uitsprak, richting zijn trouw publiek. Ook tijdens andere optredens in Vlaanderen is er altijd veel ambiance, zodat Willy zich altijd amuseert tijdens zijn optredens. En in Roeselare was dat niet anders. De zanger genoot, vertelde zijn muzikaal levensverhaal aan de hand van talrijke songs en liet het publiek ook meegenieten van die klassiekers, zoals ‘Zeven Anjers, Zeven Rozen’, ‘Laat De Zon In Je Hart’, enz. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Jens)