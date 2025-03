IN BEELD – Willy Sommers trad op in Restaurant Benny in Oostende

In de Vlaanderenstraat 13 in Oostende kwam er een bekende Vlaming langs, namelijk Willy Sommers die daar optrad.

Heel veel fans van Willy waren afgezakt. Voor Willy was er een optreden van Stoffel Dekeyser. Toen Willy in de zaal kwam, zat de sfeer er onmiddellijk in. Het was een optreden tussen het publiek. De ene hit na de andere volgden elkaar op. Iedereen zong mee en de aanwezigen kregen een primeur., want Willy zong zijn nieuwe single ‘Mooi’ voor de eerste keer live voor een publiek. Voor de aanwezigen was het een toffe namiddag. En Willy was zoals we hem al jaren kennen: heel sympathiek, enthousiast en hij nam voldoende tijd voor de fans. (PADI – foto’s Hilde)