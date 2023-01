IN BEELD Willy Sommers gaf nieuwjaarsconcert met een overzicht van 50 jaar hits in Kursaal Oostende in het bijzijn van dochter Luna én De Romeo’s

In Kursaal Oostende begon Willy Sommers in een organisatie van Gracia Live om 20.06 uur met het nummer ‘Ik Hou Van Jou Zoals Je Bent’, waarna hij zei: “Uit de grond van mijn hart een gelukkig nieuwjaar én vooral één zonder oorlog én zonder veel problemen”.

De zanger stond tijdens zijn songs ook eens stil bij zijn papa die hem overal bracht. Ook de nummers ‘Het Is Weer Morgen’, ‘Poster Boy’, ‘Sterker Dan ooit’, ‘Mijn Verhaal’, ‘Ik Zorg Voor Het Feest’ en ’18 jaar’ passeerden de revue, waarna Willy een eerste verrassing aankondigde. Hij bracht immers – samen met De Romeo’s – het nummer ‘Jij bent Zo Mooi’ en een feestmedley. Nadat hij o.a. ‘Vrouwelijk Schoon’, ‘Als Een Leeuw In Een Kooi’, ‘Je Brengt Me Van De Wijs’… zong, kondigde hij het duet met zijn dochter Luna aan. ‘Dit Is Mijn Huis’ weerklonk het in Kursaal Oostende. “Enkele jaren geleden stond Luna al eens op het podium. Ik moest het maar één keer aan haar vragen”, glimlacht Willy naar het publiek. Het publiek genoot net zoals ze ook genoten van zijn volgende songs ‘Ik Ben Een Vlaamse Jongen’, ‘Magie’, Als De Nacht Verdwijnt’, ‘Kijk Eens Diep In Mijn Ogen’ (een duet met Corina), ‘Zoutelande’, ‘Het Water Is Veel Te Diep’, ‘Vogelvrij’, ‘Een Wonder Van Een Vrouw’, Zeven Anjers, Zeven Rozen’, ‘Laat De Zon In Je Hart’… Als bisnummer volgde nog ‘Megamix’ én ‘Thank You For The Music’, een duet met jawel… alweer dochter Luna! Het nieuwjaarsconcert was een topper. Willy beloofde van volgend jaar in januari terug present te zijn. (PADI – foto’s Jens)

Wie zolang niet kan wachten, kan op donderdag 2 februari terecht voor een optreden van Willy Sommers in De Spil in Roeselare (www.pmle.be) of op dinsdag 14 februari in het vrijetijdscentrum in Jabbeke (www.concertevents.be).