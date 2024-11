IN BEELD – West-Vlaamse BV’s Ray, Aaron, Floris, Manu en Dirk keken mee naar ‘De Muizenval’

Zondagnamiddag kozen heel wat bekende Vlamingen als ontspanning niet voor een voetbalwedstrijd of een veldritcross, maar wel voor een uitstap naar de première ‘De Muizenval’ in Theater Elckerlyc in Antwerpen.

Ook talrijke West-Vlaamse bekende Vlamingen of toch bv’s met West-Vlaamse roots besloten deze première mee te pikken. We bemerkten Ray Verhaeghe (afkomstig uit Torhout), Aaron De Veene (Kachtem), Floris Devooght (Hulste), Manu Vanacker (Oostende) en Dirk Van Vooren (Brugge). Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Mervyn)

Tickets: www.backstage-producties.be