IN BEELD – ‘Week van de Ambiance’ aan de Costa Brava mét 150 enthousiaste reizigers én muziekfanaten

Maar liefst 150 enthousiaste reizigers én muziekfanaten stonden klaar bij Herman & Vandamme Reizen uit Menen om ‘Week van de Ambiance’ bij te wonen. Drie autobussen vertrokken richting Santa Susanna aan de Costa Brava.

Organisator Nils Landers van Het Kapsalon in Wevelgem : ‘Het is ongelooflijk dat deze reis in enkele jaren is uitgegroeid tot zo’n groot succes. Het is voor veel reizigers ook een fijn weerzien met elkaar.” Tijdens de dag was het genieten zoals iedere Vlaming op reis dat doet. Een rustige wandeling op de boulevard, een aperitiefje met bevriende reizigers. ’s Avonds waren er vier showavonden met diverse artiesten: Nico Debuck, Axel Lane, Vanessa Chinitor en Dirk Bauters, Fabrizio, Angelo Martinez, Alwin (Nederland) en Michael Lanzo. De laatste showavond was er één met veel pluimen en glitter door de travesties Miss Zarina en Nicolle De Knock. Hansi zorgde voor de perfecte techniek tijdens alle showavonden. “Wat de volgende editie in petto heeft kan ik nog niet verklappen”, zegt Nils Landers. “Het wordt echter als tiende editie wel iets speciaals. Ik zou dus nu al zeggen: tijdig inschrijven bij Herman & Vandamme is de boodschap!”. (PADI – foto’s Paulette)