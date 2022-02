IN BEELD – “Wat zat er in die heerlijke seldersoep?’ tijdens Dave’s ‘Zalige Zondag’ in Meulebeke

“Wat zat er in die heerlijke seldersoep?”, vroeg Hans zich luidop af in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke, waar een nieuwe editie van Dave’s ‘Zalige Zondag’ werd gehouden.

Want inderdaad, wie erbij was, zal het beamen: zo’n ambiance op een muzikale namiddag is zelden te zien, maar wél tijdens Dave’s zijn shows in Den Toerist in Meulebeke. De middag begon met een lekkere maaltijd, geserveerd door De Nonkeltjes uit Oostkamp. Daarna song Dave enkele nummers, gevolgd door o.a. Mieke en Francis Faber, John Dennis, Tom & Tamara, Herbert Verhaeghe… En of het gezellig was. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)