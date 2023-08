IN BEELD – VZW De Steuners hielden in Wervik benefiet voor drie dierenasielen

In CC De Knippelaar in Wervik hield de VZW De Steuners een benefiet én een spaghettifestijn ten voordele van de dierenasielen ‘Poezewoef’, ‘Hoop voor Zwervertjes’ en ‘Knuffelpootjes’.

Zo’n 24 vrijwilligers zetten zich in. Tijdens en na het eten konden de mensen genieten van een aantal optredens, waaronder The Panhandlers, The Royal Gents, Suzy Marrel… Er was ook een tombola, een standje met zelfgemaakte juwelen en onderleggers… Er waren ook broodjes te koop voor mensen die enkel naar de show kwamen kijken. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)