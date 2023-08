IN BEELD – VTM sluit vijfde opname ‘Tien-om-te-Zien’ af met prachtig weer, gigantisch veel volk én spectaculair vuurwerk!

Het is terug voorbij! Inderdaad, de vijf opnames van het VTM-programma ‘Tien-om-te-Zien’ zijn opgenomen aan de rotonde in Westende.

Vorig jaar werden er acht afleveringen opgenomen en dit telkens onder een stralende zon. Dit jaar viel het weer wel eens tegen, maar ondanks de frisse wind en meerdere regenbuien kwam het publiek toch massaal af om de opnames bij te wonen. De uitschieter was de laatste opname op woensdagavond. Toen stond het publiek heel dicht op elkaar geplakt. Ook in de duinen en langs het wandelpad stonden er heel veel mensen die de opname volgen, inclusief op grote tv-schermen. En wie zagen ze allemaal? Och, zoveel artiesten: van een jarige presentator Willy Sommers tot Clouseau, van Stan Van Samang tot natuurlijk ook Pommelien en Camille. En jawel, K3 én Margriet Hermans waren ook van de partij, enz. Deze uitzending is op VTM te zien op vrijdagavond 25 augustus. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)