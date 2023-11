IN BEELD – ‘Vrijdagshow’ met allerlaatste optreden van Fabrizio Zeva in PC Den Ommeganck in Dadizele

Tijdens de ‘Vrijdagshow’ in PC Den Ommeganck in Dadizele was het de laatste keer dat Fabrizio Zeva op het podium stond. Nouja, toch voor enkele maanden, want de zanger moet een zware operatie ondergaan en zal dus meerdere weken niet kunnen optreden.

De avond begon met een modeshow van Ellip-Sis Damesmode. Daarna trad Axel Lane op, gevolgd door de Nederlandse artiest Alwin. Ook Gio Vano was van de partij. Fabrizio Zeva zong als laatste song ‘Ik Hou Van Jou’. Het was een heel emotioneel moment. Organisator Roan deelde mee aan het publiek dat Fabrizio een heel zware ingreep moet ondergaan. Als steun waren heel wat fans afgezakt om hem aan te moedigen. De avond werd afgesloten met een optreden van Herbert. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)