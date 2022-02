IN BEELD – Volle Lotto Arena voor ‘Disney On Ice’: ‘Allemaal helden!’

Tot en met zondag 27 februari kunnen liefhebbers van ‘Disney On Ice’ nog terecht in de Lotto Arena in Antwerpen om alle helden van Disney aan het werk te zien op het ijs.

Van ‘Ariël’ tot ‘Merida’, ‘Rapunsel’, ‘Belle & het Beest’ tot de ganse cast van ‘Frozen’. Ook Mickey Mouse en zijn vriendjes mochten niet ontbreken. Voor niet enkel de ouders, maar ook de jongere generatie was het een leuke show, een prachtige familieshow. Zin om ook eens af te komen? Surf naar de Lotto Arena of naar Disney On Ice én bestel tickets. (PADI – foto’s Daniël)