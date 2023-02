IN BEELD – ‘Vleugels’ van K3 startte in Capitole Gent, maar houdt ook nog haalt in Hasselt, Antwerpen, Oostende én terug Capitole Gent

‘Vleugels’ de nieuwe show van K3 is werkelijk prachtig!

Alles, maar dan ook alles verliep zonder de minste problemen tijdens de ‘première’ in Capitole Gent. In de zaal zaten er natuurlijk veel kinderen, maar ook heel veel volwassenen die zich ook géén minuut verveelden en die zo gelukkig waren omdat hun kids zich amuseerden. Trouwens, we geven het toe: zelfs voor volwassenen is ‘Vleugels’ een prachtige show, die dus niet enkel de kinderen maar ook de volwassenen – zelfs zonder kinderen – gezien moeten hebben. Hanne, Marthe en Julia: jullie deden het voortreffelijk. Proficiat ook aan de dansgroep, de mensen van het decor, de personen achter de belichting én het geluid. Het was AF! (PADI – foto’s Jens)

www.studio100.com