IN BEELD – ‘Vlaanderen Muziekland Winter’ neemt drie december-afleveringen op in Antwerpen

Ook voor wie de winterse kou te uitdagend zou zijn, is er goed nieuws. ‘Vlaanderen Muziekland Winter’ zal opnieuw te volgen zijn op Pickx+. Zelfs drie keer feest, want aan de Stadsschouwburg in Antwerpen werden er maar liefst drie afleveringen opgenomen, met heel wat bekende nationale en internationale artiesten.

We geven eens een opsomming van wie de revue passeerde: Snelle, Garry Hagger, Gavin James, Maksim, Slongs, Jelle Van Dael, Jan Smit, Stan Van Samang, Willy Sommers, Wim Soutaer, Yannick Bovy, Laila Samuels & Udo, Gio Kemper, Noa Neal, Sandra Kim en Garry Hagger en Udo, Olivia, Gene Thomas, Jessy… De eerste aflevering heeft een winterse vibe en is te zien op donderdag 14 december om 22 uur. Winter staat natuurlijk synoniem voor Kerst en dus zijn op donderdag 21 december om 22 uur de allermooiste kerstliedjes te horen. Op donderdag 28 december om 22 uur sluit Pickx+ de wintereditie af met een uitzending, waarbij alles in het teken staat van Nieuwjaar. Een betere manier om het jaar af te sluiten is er niet. (PADI – foto’s Sandro)