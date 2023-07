IN BEELD – ‘Vlaanderen Muziekland’ in Kortrijk met o.a. de Zomerhit-laureaten Berre en Bart Kaëll

‘Vlaanderen Muziekland’ was in feeststemming aan de Schouwburg in Kortrijk, want daar vond de opname plaats die op donderdagavond 27 juli wordt uitgezonden op Eén.

Er kwam veel volk opdagen voor de opname van ‘Vlaanderen Muziekland’. Het was dan ook een zalig weertje, een ideale zomeravond voor muziek. De aanwezige artiesten waren Bart Kaëll en Berre (beiden genomineerd voor Radio2 Zomerhit), Garry Hagger, Gene Thomas, Sabien Tiels, Lotte De Clerck. Na de opname waren er nog optredens van Udo en The Starlings. Goed nieuws voor de West-Vlamingen, want op 16 september is ‘Vlaanderen Muziekland’ terug present in West-Vlaanderen. Dan houden ze halt in Brugge. De namen van de aanwezige artiesten worden weldra bekendgemaakt. (PADI – foto’s Jens)