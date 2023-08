IN BEELD – Vlaamse artiesten zorgden ervoor dat de zaterdagavond op de Mennefeesten in Ingelmunster een topavond werd

Met Michaël Lanzo, Christoff, Jettie Palettie en Johan Veugelers stonden er op de Mennefeesten in Ingelmunster vier toppers van formaat op de affiche.

De imposante feesttent was praktisch te klein voor hét feestje van ’t jaar. DJ DIMI mocht openen en het publiek opwarmen. Dan kwam Michaël Lanzo op het podium. Kwam Michael rechtstreeks van zijn zaak het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke, dan kon hij gerust te voet komen want de feesttent op Ingelmunsterse bodem staat op nog geen 500 meter verwijderd van deze zaak. Daarna zong Christoff al zijn meezingers, gevolgd door Jettie Pallettie en Johan Veugelers. Constant ging heel de tent uit de bol. Wat een ambiance, wat een muzikaal feest, wat een gezelligheid! Vlaamse artiesten, daarmee blijf je score! De zaterdagavond (maar dan was het al zondagmorgen) werd afgesloten door DJ Snapback. (PADI – foto’s Daniël)