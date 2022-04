IN BEELD – Vijftiende editie van Molenlandfeest in Wingene

Radio Oost West kon na een coronapauze van twee jaar weer uitkijken naar een feest. En wat voor één? Inderdaad, ’t was de jublieumeditie van de Molenlandfeesten in De Verrekijker in Wingene.

Zaterdagavond stonden Our Melody, Herbert Verhaeghe, Sam Gooris en Eveline Cannoot op het podium. De zaal was uitverkocht en iedereen genoot van dit muzikaal samenzijn. Ook wij waren erbij. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Günter)