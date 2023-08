IN BEELD – Vierde opname Zomerhit valt in het water in Blankenberge: de énige helden zijn dé fans én de crew!

Woensdagavond: voor én tijdens de vierde opname van Zomerhit in Blankenberge bleef het maar regenen én regenen. Voor ons zijn de enige helden die avond de talrijke fans die ondanks het heel slechte weer toch bleven staan in de gietende regen en volledig nat naar huis terugkeerden.

Ook felicitaties aan de cameramensen én de crew die in deze barre weersomstandigheden bleven werken, zodat het programma Zomerhit ingeblikt kon worden. Aan de VRT vroegen we vooraf of er kans bestond dat het niet zou doorgaan, maar toen spraken ze al dat het moést worden opgenomen, omdat men voor zaterdag eerstkomend toch een programma moest hebben. Maar wie erbij was, zal het beamen dat het niet te doen was. Regen, regen én nog eens regen.

De zomerbar zat proppenvol met genodigden en op het pleintje ervoor stond er niemand. De artiesten bleven binnen in hun loge én het was daar dat Bart Kaëll ééntje dronk op zijn 63ste verjaardag in plaats van tussen de genodigden. Metejoor mocht dan weer een paraplu gebruiken van iemand van de pers om van de zomerbar naar zijn loge te stappen. Natalia kwam langs, maar ook korter dan voorzien wegens het slechte weer. Voor niemand was het leuk én toch zal je daar zaterdagavond ongetwijfeld niets van merken wanneer je naar Zomerhit kijkt op VRT 1. Waren ook aanwezig: Arno Glorie, Laura Tesoro, Mama’s Jasje, Mentissa, Anouk Matton, Jinho 9, Natalia, Robin S. (PADI – foto’s Daniël)