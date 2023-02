IN BEELD – VG Events organiseerde het allereerste concert van Tri Voci in Colisée in Blankenberge

Toen Gino Verhamme van VG Events de informatie in zijn mailbox kreeg over Tri Voci aarzelde hij geen moment om de allereerste boeking bij VDM Produkties te doen.

“Ik geloofde meteen in dit project omdat ik weet dat de drie heren van Tri Voci beschikken over een fenomenaal stemgeluid”, aldus Gino Verhamme. De zaal was in no-time uitverkocht en het concert was een schot in de roos. Meermaals kreeg Tri Voci een staande ovatie en het einde van het 90 miniten durende programma kwam blijkbaar nog veel te vroeg want er werden maar liefst drie bisnummers gegeven. “Het was de eerste maar zeker niet de laatste keer dat ik deze drie Vlaamse tenoren op de affiche heb geplaatst”,zegt Gino. “Vlaanderen mag trots zijn op Tri Voci want het is grote klasse!” (PADI – foto’s Paulette)

Zondag 12 maart: optreden Tri Voci bij Jan Wuytens in Landhuis De Kleine Prins in Kruiseke (Wervik). Info en boekingen Tri Voci: info@vdmprodukties.be – 0475 78 63 98