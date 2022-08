IN BEELD – Verjaardagsfeest van Brigitte Degryse uit Roeselare met bekende artiesten in De Mosselmarkt in Passendale

Brigitte Degryse uit Roeselare beleefde de avond van haar leven tijdens haar verjaardagsfeest in De Mosselmarkt in Passendale.

Om 18 uur trad Thyadro op en daarna zong hij ook één nummer met zijn zusje Kyana, gevolgd door optredens van Hans Hanssens, Danny Diëgo, Ever-Lynn en daarna Nicolas of broer en zus. Na de pauze stonden ook nog Ive Rènaarts, Kurt Crabbe en Nico Debuck op het podium. De presentatie was in handen van Kurt Crabbe. Het geluid werd verzorgd door Henk Deprez. Alle artiesten zetten Brigitte in de bloemetjes, die natuurlijk straalde. En terecht, want het was haar verjaardagsfeest. (PADI – foto’s Paulette)