IN BEELD – Veel nationaliteiten, veel optredens, veel vriendschappen én ook veel sfeer op Tomorrowland

Tijdens ons bezoek aan Tomorrowland waren we getuige dat er inderdaad veel nationaliteiten present zijn. Keek je links of rechts: overal zag je mensen wandelen die niet uit ons land afkomstig waren, maar die er al een heel verre trip hadden op zitten om Tomorrowland, editie 2022, bij te wonen.

Van tegen de middag tot ’s nachts slenterden we rond op Tomorrowland. Kilometers stapten we en telkens hielden we het publiek en alles wat erbij kwam kijken goed in het oog. Ons fototoestel deed overuren, maar we keerden wel terug met een heel leuke fotoreportage met verschillende kiekjes. Van optredens tot publiek, van sfeer tot stevige pinten. Geniet ervan in onze fotomap! (PADI – foto’s Sandro)