IN BEELD – VBRO-matinee in Brasserie 14-18 in Passendale

In Brasserie 14-18 in Passendale was er een gezellige VBRO-matinee met talrijke artiesten. Wie was ingeschreven, kreeg gratis koffie en gebak.

Op de affiche stonden er optredens van Paul Bruna, Alwin Rennen uit Nederland, Suzy Marrel, Hanny-D, Mieke en Francis Faber. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Benoit)